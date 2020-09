La nouvelle unité d'ETS s'occupera des placements en actions stratégiques, des partenariats de croissance et des fusions et acquisitions.

PRINCETON, New Jersey, 16 septembre 2020 /CNW/ - ETS, la plus importante organisation d'évaluation et de mesure de l'éducation sans but lucratif au monde, a annoncé aujourd'hui la création d'ETS Strategic Capital, une nouvelle unité qui mettra l'accent sur la croissance de l'entreprise et l'avancement de sa mission par des placements en actions stratégiques, des partenariats de croissance et des fusions et acquisitions.

ETS Strategic Capital élargira et diversifiera l'offre d'ETS en matière d'évaluation, d'apprentissage et de développement pour la maternelle à la 12e année, l'enseignement supérieur et les entreprises. Dans le cadre de ce mandat, ETS Strategic Capital cherche activement à effectuer des transactions pour établir un portefeuille mondial d'entreprises novatrices du domaine de l'éducation qui auront un impact financier et stratégique positif.

« Nous avons atteint un moment décisif dans l'évolution continue de l'éducation. Nous observons un changement fondamental dans la façon dont les services d'éducation sont offerts, la façon dont les outils et les évaluations sont structurés, et la façon dont les apprenants, les établissements scolaires et les entreprises sont engagés et interreliés, a déclaré Ralph Taylor-Smith, directeur général d'ETS Strategic Capital. Grâce à notre financement, à son expertise et à son expérience dans le domaine de l'éducation, ETS Strategic Capital est en bonne position pour aider les entreprises d'enseignement émergentes qui s'attaquent à ces lacunes à croître et à augmenter leur impact, tout en exploitant de nouvelles possibilités. ETS apporte à notre portefeuille et à nos entreprises partenaires des capacités à valeur ajoutée en matière d'évaluation, de recherche et développement, de distribution mondiale et de technologies novatrices. »

ETS Strategic Capital dispose actuellement d'un portefeuille de cinq entreprises qui proposent des technologies, de nouveaux modèles d'affaires et une couverture géographique, et qui complètent et développent les secteurs d'activité actuels d'ETS :

ApplyBoard : Guidé par ETS Strategic Capital, ETS a fait un placement en actions dans ApplyBoard Inc., une société établie au Canada . Il s'agit de la plus grande plateforme au monde pour le recrutement d'étudiants étrangers. Dans le cadre de cet investissement, ApplyBoard et l'unité d'affaires TOEFL ® d'ETS (qui offre le meilleur test d'anglais au monde pour les études universitaires, le travail et l'immigration), élaborent également un partenariat de croissance stratégique. https://www.applyboard.com/

ETS Strategic Capital servira d'organe de placement en actions et d'exécution de fusions et acquisitions pour ETS, ses filiales et ses partenaires. Elle sera responsable des transactions à l'intérieur des États-Unis et à l'étranger. Elle s'associera à l'ensemble de l'écosystème EdTech afin de déterminer et de mettre en œuvre des ententes, de coordonner ses activités avec d'autres unités commerciales d'ETS afin de cerner les occasions et les besoins, et de faire du réseautage avec des entreprises de services professionnels ayant une expertise en éducation. Elle établira également des relations directes avec les entreprises à l'échelle internationale, en particulier dans les régions de l'Asie-Pacifique, de l'Asie du Sud-Est, de l'Amérique latine, et du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA).

Plus précisément, ETS Strategic Capital ciblera les placements en actions qui se trouvent habituellement dans les séries B, C ou ultérieures, où les entreprises disposent déjà d'un produit éprouvé ou d'une bonne adéquation avec le marché, de clients initiaux et de modèles d'affaires établis, et sont à la recherche de nouveaux capitaux de croissance pour développer leurs activités. Dans certaines situations, des investissements à un stade précoce pourraient être envisageables. Les acquisitions seront principalement axées sur les marchés intermédiaires, bien que des acquisitions plus petites ou plus importantes puissent également être possibles dans certaines situations. ETS Strategic Capital définit les partenariats de croissance de façon générale. Ceux-ci peuvent comprendre des coentreprises, des ententes de partenaire de canaux ou de distribution, des licences de propriété intellectuelle (PI), des relations de transfert de technologie, ainsi que des partenariats d'affaires stratégiques à valeur ajoutée du même genre.

Ralph Taylor-Smith, qui occupe actuellement le poste de vice-président du développement des affaires chez ETS, deviendra le directeur général de la nouvelle unité, fort d'une vaste expérience en matière de placements en actions, de fusions et acquisitions, de partenariats de croissance et de coentreprises. ETS Strategic Capital compte sur une équipe de plus en plus nombreuse dont les membres sont répartis sur la côte est et la côte ouest, à Princeton, au New Jersey, à Washington, D.C. et à Silicon Valley, en Californie. https://www.ets.capital/team/

À propos d'ETS

Chez ETS, nous faisons progresser la qualité et l'équité en matière d'éducation pour les gens du monde entier en créant des évaluations fondées sur une recherche rigoureuse. ETS offre des services aux particuliers, aux établissements d'enseignement et aux organismes gouvernementaux. L'entreprise propose des solutions personnalisées pour la certification des enseignants, l'apprentissage de la langue anglaise et l'éducation primaire, secondaire et postsecondaire. Elle mène aussi des recherches, des analyses et des études sur les politiques en matière d'éducation. Fondé en tant qu'organisme sans but lucratif en 1947, ETS développe, administre et évalue plus de 50 millions de tests par an, y compris les tests TOEFL® et TOEIC®, les tests GRE® et les évaluations de la Praxis Series® dans plus de 180 pays, au sein de plus de 9 000 emplacements dans le monde. www.ets.orgwww.ets.org.

