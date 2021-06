Être maire en cas d'urgence

LAVAL, QC, le 28 juin 2021 /CNW Telbec/ - Pierre Anthian, conseiller municipal de Laval-des-Rapides de 2013 à 2017, pensait que suite à l'annonce de Marc Demers de quitter la vie politique à la fin de son mandat, plusieurs candidats d'envergure, avec un leadership et des propositions audacieuses et fortes, se seraient manifestés pour le remplacer (il se serait alors joint à l'un ou l'une d'entre eux aux prochaines élections)

Malheureusement, force est d'admettre que ce seront encore les mêmes qui se présenteront à Laval, avec le risque d'avoir encore des propositions timides, doublées de stratégies électorales pour obtenir le strict nécessaire sans prendre de risques, pour se faufiler éventuellement devant les autres, alors que pendant ce temps la Terre entière traverse sa pire triple crise climatique, sanitaire et économique de son Histoire et mérite que ses municipalités se dressent comme un rempart en cette sortie de crise et après.

Par conséquent, par défaut et sans complexes, Pierre Anthian fonde Ma Ville Maintenant, un parti doté de propositions fortes, audacieuses et novatrices, au cas où le vide politique persiste lorsque le temps viendra de présenter des idées et d'en débattre.



Les représentants des médias sont conviés à une vidéoconférence qui se déroulera le lundi 28 juin 2021 à 11h30 et qui présentera les grandes lignes de ce nouveau parti lavallois, allant d'un nouvel hôpital pour enfants, à des solutions pour lutter contre l'insécurité alimentaire et l'insécurité du logement, en passant par une façon de mettre fin à la partisannerie, responsable de l'inertie de nos institutions démocratiques.

Lien pour se joindre au point de presse:

Sujet : Lancement Ma Ville Maintenant

Heure : 28 juin 2021 11:30 AM

Participer à la réunion Zoom

https://us04web.zoom.us/j/6074972258?pwd=TkpqUUZoczRuZUpnTFdwNFBEeEd3dz09

ID de réunion : 607 497 2258

Code secret : 3wBQ2i

SOURCE Pierre Anthian

Renseignements: Pierre Anthian, 514-973-1717