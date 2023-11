Un nouveau canal pour aider et guider les victimes de violence sexuelle

MONTRÉAL, le 16 nov. 2023 /CNW/ - Info-aide violence sexuelle , la ligne ressource 24/7 pour les victimes de violence sexuelle au Québec, gérée par le Centre pour les victimes d'agression sexuelle de Montréal (CVASM), annonce un nouvel outil de clavardage qui permettra aux victimes, ainsi qu'à leurs proches, de trouver le soutien nécessaire, de manière anonyme et confidentielle.

Le clavardage, disponible présentement 7 jours sur 7, de midi à minuit, assure un espace sécuritaire et sera accessible 24/7 dès le printemps 2024. L'équipe, composée d'intervenantes formées et expérimentées, cumule plus de 10 ans d'expérience dans la relation d'aide en violences sexuelles, offre un soutien bilingue à travers le Québec, adapté à tous, indépendamment de l'âge ou du type de violence vécue, qu'elle soit récente ou ancienne (agression sexuelle, exploitation sexuelle, harcèlement sexuel, cyberviolence sexuelle, etc.).

L'approche des interventions numériques, tout comme sur la ligne téléphonique, assure une présence empathique, répondant aux besoins de validation et d'écoute des victimes, ou encore agit à titre de source d'informations. Par des questions adaptées, les intervenantes guident vers des décisions éclairées sans imposer de direction, laissant à chacun le choix de son propre chemin.

Un nouveau canal pour rejoindre toujours plus de victimes

Avec l'introduction de ce nouveau canal, Info-aide violence sexuelle cherche à rejoindre encore plus de victimes, en se concentrant particulièrement sur les adolescents et les jeunes adultes. En effet, malgré l'augmentation des appels téléphoniques sur la ligne d'aide ces dernières années, la participation de cette tranche d'âge reste limitée. Une campagne publicitaire est d'ailleurs en cours visant à leur faire connaître ce nouvel outil.

« La nouvelle génération préfère s'exprimer par écrit, c'est pourquoi nous avons instauré un outil de clavardage assurant un accès simple et adapté à leurs habitudes. Cet ajout est en phase avec notre désir de rejoindre toutes les personnes touchées par de la violence sexuelle, peu importe leur âge ou le moyen de communication qu'ils utilisent. Sachant que 62 % des victimes de violence sexuelle ont moins de 18 ans, il était impératif de trouver un moyen efficace et sécuritaire de les soutenir. », souligne Dèby Trent, directrice générale du CVASM.

Une réponse à des recommandations clés

Cet outil de clavardage découle de recommandations de la Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs (2019-2020) soulignant la nécessité d'une plateforme interactive pour fournir des informations et des ressources aux victimes et à leurs proches. Le ministère de la Justice, en tant que principal bailleur de fonds du service Info-aide violence sexuelle, a apporté le soutien financier essentiel pour la création de ce nouveau canal.

« Lorsqu'une personne victime se sent prête à parler, prête à demander de l'aide, nous devons répondre présent. Avec la nouvelle plateforme de clavardage, qui permettra de rejoindre tant les adultes que les plus jeunes, nous offrons un outil supplémentaire, une main tendue de plus aux victimes qui cherchent à entamer leur processus de guérison. Nous tenons à remercier les intervenants et intervenantes qui s'impliquent pour faire de cette initiative un succès », souligne Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général.

Un service qui résonne chez les organismes communautaires

Le nouvel outil est applaudi et accueilli à bras ouvert dans les différents milieux communautaires qui œuvrent également en relation d'aide. C'est d'ailleurs le cas de l'organisme En Marge 12-17, un partenaire du CVASM, qui travaille auprès des jeunes en difficulté et qui s'implique dans divers projets concertés de prévention et d'intervention auprès de jeunes à risque ou en situation d'exploitation sexuelle.

« L'outil de clavardage novateur lancé par Info-aide violence sexuelle répond à l'enjeu persistant de rejoindre les personnes les plus vulnérables. Adopter le clavardage, c'est aller vers les jeunes en utilisant le mode de communication le plus adapté aux situations complexes auxquelles ils peuvent être confrontés », mentionne avec enthousiasme l'équipe d'En Marge 12-17.

Impliqué dans le domaine de la recherche et du soutien

En adaptant ses pratiques d'intervention téléphonique au clavardage, Info-aide violence sexuelle a relevé un manque de données probantes dans la littérature scientifique. En réponse à cette absence de données, l'équipe a choisi de collaborer avec le Service aux collectivités de l'UQAM pour lancer la recherche « Du soutien par téléphone au soutien par clavardage : adaptation et évaluation des pratiques communicationnelles d'un service d'intervention en matière de violence sexuelle » dirigée par les professeurs O. Turbide et C. Bourassa-Dansereau du département de Communication sociale et publique, avec la chercheure E. Huot. Cette collaboration vise à combler le déficit de littérature et de recherche en matière de violence sexuelle concernant la relation d'aide numérique, ainsi qu'à outiller les organismes communautaires qui souhaitent entamer la transition. Le nouvel outil de clavardage étendra la base de données de recherche, contribuant ainsi à l'évolution des meilleures pratiques pour le soutien en ligne aux victimes de violence sexuelle.

Un CVASM engagé depuis 1980

Fondé en 1980, le CVASM s'engage à fournir une aide adaptée aux victimes d'agression sexuelle. Leur mission est d'offrir un espace sécuritaire, sans jugement, où chaque personne ayant été victime de violence sexuelle sera accueillie, écoutée, crue et accompagnée dans le respect de ses choix.

À propos d'Info-aide violence sexuelle

Administré par le CVASM, Info-aide violence sexuelle est une ligne téléphonique, ainsi qu'une source d'informations et de ressources d'aide, qui offre un soutien 24/7, anonyme et confidentiel, gratuit et bilingue, pour toute personne touchée par la violence sexuelle. La ligne reçoit en moyenne 10 000 appels par année. Son rôle de référence est essentiel pour orienter les victimes vers les ressources d'aide qui correspondent à leurs besoins. Les intervenantes offrent un environnement sécuritaire et respectueux, à l'abri de tout jugement.

