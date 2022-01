Construire une économie plus circulaire en améliorant

la récupération de ressources et le recyclage des données

TORONTO, le 12 janv. 2022 /CNW/ - La compagnie de systèmes de gestion de pneus eTracks Tire Management Systems a lancé sa plateforme de récupération durable eSRP dans plus de 6 500 sites de collecte de pneus en Ontario, ainsi que chez 100 fournisseurs de services et plus de 50 producteurs. En tant qu'organisme à but non lucratif, eTracks fournit des services d'organisme de responsabilité des producteurs (services ORP) à l'industrie ontarienne de la fabrication de pneus, en gérant leurs obligations de recyclage de pneus en fin de vie en vertu de la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l'économie circulaire (LRREC). Le développement de la plateforme eSRP a été stimulé par un besoin de meilleures données et de meilleures informations sur où et comment les matériaux recyclables sont mis sur le marché et ce qu'ils deviennent, ainsi que quelle quantité de ces matériaux est transformée en de nouveaux produits. L'eSRP contribuera à améliorer la façon dont les producteurs et les ORP sont en mesure de gérer les matières recyclables et la conformité réglementaire, et servira de moteurs d'une économie circulaire plus durable.

« Dans la course pour détourner davantage des déchets vers des ressources, la qualité de nos données peut s'avérer être la partie la plus importante ; si quelque chose fonctionne ou ne fonctionne pas, nous devons nous fier à nos données pour plus de clarté et de perspicacité », explique Steve Meldrum, PDG d'eTracks. « La plateforme eSRP répond au besoin de suivre les matériaux recyclés ; de son utilisation dans le secteur de nouveaux matériaux, en passant par le traitement, le transport et finalement depuis la source de collecte. L'industrie de la récupération des ressources a besoin de plateformes plus conviviales, comme eSRP, avec une vue complète des chaînes d'approvisionnement complexes qui s'alignent sur des audits rigoureux de performance faits par des tiers.»

Depuis 2019, les producteurs de pneus sont responsables du recyclage de chaque pneu qu'ils vendent en Ontario lorsque le pneu atteint sa fin de vie. Les ORP, comme eTracks, gèrent les obligations réglementaires du producteur par le biais de services spécialisés qui nécessitent également que 85 % du poids des pneus collectés en Ontario soient utilisés pour la création de nouveaux produits. Depuis l'entrée en vigueur du Règlement sur les pneus, eTracks a continuellement atteint un taux de récupération des ressources de 85 % pour ses clients.

Pouvoir atteindre ce taux de récupération avec précision nécessite des systèmes de gestion de données de plus en plus dynamiques, qui sont basés sur la réglementation, qui sont personnalisables et qui réduisent le temps et les coûts nécessaires à leur exploitation. La plateforme eSRP répond à ces besoins et peut également être adaptée pour une utilisation dans d'autres classes de matériaux, tels que les déchets dangereux, les batteries, l'électronique et les matériaux Blue Box. De plus, les fonctions et fonctionnalités sont adaptables aux environnements réglementaires nouveaux ou changeants et sont accessibles sur n'importe quel appareil mobile ou ordinateur de bureau.

Les Canadiens peuvent s'attendre à voir l'expansion continue des modèles de Responsabilité individuelle des producteurs (RIP) et de Responsabilité élargie des producteurs (REP) à travers le Canada, pour confier la responsabilité de la récupération et du recyclage des ressources aux producteurs (toute personne qui fabrique ou vend un produit recyclable destiné au marché). Ce changement crée un marché de plus en plus concurrentiel pour les services de recyclage et la technologie réglementaire, et à son tour, accorde une valeur encore plus grande aux avantages de l'utilisation de systèmes de gestion de données comme eSRP.

Pour en savoir plus sur eSRP, veuillez visiter etracks.ca (en anglais).

À propos de eTracks Tire Management Systems

La compagnie de systèmes de gestion de pneus eTracks a été constituée en tant qu'organisme de responsabilité des producteurs (ORP) par l' Association canadienne du pneu et du caoutchouc (ACPC) pour répondre aux besoins de ses membres et d'autres producteurs obligés de gérer de manière responsable la récupération et le recyclage des pneus en fin de vie en Ontario, en vertu de la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l'économie circulaire (LRREC) .

