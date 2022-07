Étienne Boulay et John Anthony Gagnon-Robinette s'associent pour lancer la maison de disque Balistique Musique

En plus de la production musicale et de la stratégie marketing, la nouvelle entité assurera toute une gamme de services aux artistes en s'associant avec d'autres entreprises, dont la distribution numérique, la promotion radio, les relations de presse, l'édition musicale et la programmation de spectacles. L'équipe souhaite sortir des sentiers battus et offrir aux artistes une approche adaptée à l'ère moderne.

Sur un ton plus humoristique, le cofondateur Étienne Boulay a déclaré : « Comme ma carrière de chanteur n'a jamais décollée, je souhaite vivre mon rêve à travers John et nos artistes. »

Les médias sont invités à communiquer avec la personne nommée ci-dessous pour planifier des entrevues avec les cofondateurs de Balistique Musique.

À propos d'Étienne Boulay

Étienne Boulay a joué 7 saisons professionnelles (New York Jets, Montréal Alouettes, Toronto Argonauts) avant de devenir impliqué dans les communications et les médias au Québec.. Il a également animé une émission de radio matinale populaire sur une grande station commerciale de Montréal. Son réseau professionnel est impressionnant et des personnes issues de nombreux domaines font appel à lui pour obtenir des conseils et des orientations.

À propos de John Anthony Gagnon-Robinette

John Anthony est un musicien professionnel, joueur de session de premier plan à Montréal, musicien de télévision et producteur de musique country. Il est membre de « Kaïn », l'un des groupes les plus populaires au Québec/Canada avec quinze numéros 1 au palmarès de la radio. Il a produit le dernier album de Brittany Kennell (The Voice, équipe de Blake Shelton), la première artiste country féminine québécoise qui a chanté au « Grand Ole Opry ».

Renseignements: Marc-Antoine Bergeron Côté, Courriel : [email protected], Tél. : 514-506-1668