ethos : une entreprise en stratégie d'affaires responsables s'implante en Abitibi-Témiscamingue

ROUYN-NORANDA, QC, le 4 déc. 2024 /CNW/ - Fondé par deux femmes d'affaires issues de l'industrie minière, ethos est un cabinet de services-conseils qui vise à faciliter la création de valeur et la croissance des affaires, tout en promouvant des pratiques responsables. Cette nouvelle entreprise se donne pour mission d'introduire l'écosystème minier québécois et ses meilleures pratiques aux sociétés minières d'exploration et les fournisseurs de biens et services. De plus, ethos accompagne ces entreprises dans l'adoption de stratégies d'affaires responsables par l'intégration des facteurs de risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

UNE PRÉSENCE EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Depuis plusieurs années, les fondatrices accompagnent les entreprises de l'industrie minérale dans leur croissance d'affaires, autant sur les marchés domestiques, comme à l'international. Elles ont développé un regard à 360 degrés de l'industrie minière et de son écosystème. Dès le 1er janvier 2025, ethos aura son premier bureau en région. Situé au 153 Avenue Principale à Rouyn-Noranda, cet établissement facilitera l'accompagnement des clients par sa proximité et la synergie avec les partenaires locaux et régionaux.

ACCOMPAGNEMENT DES FACTEURS DE RISQUES ESG

La prise en compte des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) s'impose de plus en plus comme une nécessité dans les industries. L'intérêt pour les données ESG des entreprises et l'investissement durable s'explique par une plus grande prise de conscience environnementale et sociale chez les communautés, les investisseurs, les donneurs d'ordre et l'ensemble des parties prenantes.



« Notre vision est claire, nous voulons contribuer à la réalisation de projets porteurs d'avenir dans un souci de durabilité et de responsabilité, tout en soutenant activement le développement socio-économique des communautés d'accueil. ethos, signifiant éthique en grec, se démarque par sa connaissance approfondie et sa maîtrise de l'écosystème minier québécois. Cette approche novatrice permet une prise de décision éclairée, basée sur une compréhension des enjeux du marché ciblé et sur un positionnement responsable et durable, tout en minimisant les risques à chaque étape clé du développement d'un projet », mentionne Cindy Valence, Co-Fondatrice et Associée chez ethos. « Le modèle d'affaires d'ethos se veut un modèle collaboratif et complémentaire avec les autres entreprises et partenaires actuellement dans l'écosystème minier.» ajoute Mme Valence.

UNE FORMATION DANS L'ADOPTION DES FACTEURS ESG

Les facteurs de risque ESG dépassent largement la simple conformité réglementaire. Les facteurs de risque intégrés à une stratégie visent une gestion proactive des risques, à clarifier une vision stratégique de l'entreprise, à créer un levier de performance financier, à répondre aux attentes des nombreuses parties prenantes, et à créer de la valeur pour tous.

Dès janvier 2025, ethos offrira une formation en entreprise afin de sensibiliser à l'adoption des facteurs de risque ESG.

« Les industries qui bâtissent nos milieux de vie doivent mener leur développement de manière responsable, en adoptant les meilleures pratiques et en se conformant aux plus hauts standards. La récente adoption du projet de loi n° 63 modifiant la Loi sur les mines du Québec marque une étape majeure dans la modernisation du régime minier. Cette réforme met en lumière l'importance d'intégrer les facteurs ESG dès le début des projets miniers. Se doter d'une stratégie est non seulement bénéfique, mais essentiel pour les sociétés d'exploration minière et les fournisseurs de biens et services qui les desservent. » ajoute Mme Francesca Rios, Co-Fondatrice et Associée.

À propos d'ethos

ethos est un cabinet de services-conseils qui facilite la création de valeur et la croissance d'affaires tout en promouvant des pratiques responsables. ethos accompagne les sociétés minières d'exploration et les fournisseurs de biens et services à l'industrie minérale dans l'adoption de stratégies d'affaires responsables en intégrant les facteurs ESG.

Pour plus d'informations: Cindy Valence, [email protected], 819-277-5396, www.ethos-strategie.com