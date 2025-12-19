HONG KONG, 19 décembre 2025 /CNW/ - ETHGas , une infrastructure de règlement pour Ethereum, annonce le lancement du marché à terme de l'espace de blocage d'Ethereum, avec des engagements à hauteur de 800 millions de dollars de la part des principaux constructeurs d'Ethereum et un tour de table d'amorçage de 12 millions de dollars mené par Polychain Capital.

ETHGas a levé 12 millions de dollars dans un tour de table mené par Polychain Capital, pour construire le marché à terme de l’espace de blocage d’Ethereum.

ETHGas est une infrastructure de règlement qui rend l'espace de blocage d'Ethereum négociable, permet aux utilisateurs d'Ethereum et d'applications informatiques distribuées de négocier, d'acquérir, de vendre et de couvrir tout type d'informatique quantique et de stockage sur la chaîne de blocs.

ETHGas s'attaque aux contraintes de traitement d'Ethereum et à la volatilité du prix du gaz, par le biais de contrats à terme (« pré-confirmations ») sur une gamme d'échéances et une exécution précise des ordres. ETHGas permet aux grossistes participants d'Ethereum de réduire les risques dans le pipeline de transactions, d'améliorer les rendements de jalonnement, tout en réduisant la volatilité du prix du gaz dans les entreprises et en supprimant les taxes sur le gaz auprès des consommateurs.

ETHGas travaille en étroite collaboration avec la Fondation Ethereum et suit l'appel du confondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin's en faveur d'un marché à terme du gaz .

ETHGas marque l'avènement des marchés à terme de l'espace de blocage d'Ethereum et établit l'espace de blocage comme un actif unique et négociable essentiel à la viabilité des chaînes de bloc des preuves de participation. ETHGas est dirigé par Kevin Lepsoe , ingénieur financier et ancien dirigeant des activités de produits dérivés structurés de Morgan Stanley en Asie. Il dirige une équipe d'ingénieurs et de développeurs quantitatifs issus de Morgan Stanley, Deutsche Bank, HKEx et Lockheed Martin.

Le lancement d'ETHGas s'accompagne de la clôture d'un tour de table d'amorçage de 12 millions de dollars mené par Polychain où figurent des investisseurs notables comme Stake Capital, BlueYard Capital, Lafayette Macro Advisors, SIG DT et Amber Group, ainsi que des validateurs, des constructeurs de blocs et des relais d'Ethereum. Conjointement, ces parties ont engagé un montant initial de 800 millions de dollars américains afin de soutenir le marché et le développement des produits d'ETHGas.

À propos d'ETHGas

ETHGas est un marché d'engagements de l'espace de blocage d'Ethereum. ETHGas transforme la façon dont les utilisateurs interagissent avec Ethereum en permettant une faible latence, des délais de règlement de 3 ms et une suite de produits complète centrée sur l'exécution précise des ordres. La mission d'ETHGas est de faire évoluer Ethereum vers un réseau en temps réel permettant d'entamer la prochaine étape de son évolution. Nous envisageons un avenir où les utilisateurs finaux pourront se protéger de la volatilité des prix du gaz, ouvrir des possibilités de rendement supplémentaire et améliorer leur expérience au sein de l'écosystème Ethereum.

À propos de Polychain Capital

Polychain Capital est une société d'investissement de premier plan axée sur la chaîne de blocs et la cryptomonnaie. Ayant pour mission de promouvoir l'adoption mondiale de technologies décentralisées, Polychain soutient des projets innovants qui redéfinissent la finance, la technologie et l'engagement communautaire.

