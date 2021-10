ÊTES-VOUS RENDUS LÀ ? Promutuel Assurance lance un avis de recherche pour trouver plus de 300 talents au cours des 12 prochains mois

QUÉBEC, le 4 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Avis aux amateurs de sports extrêmes qui savent gérer le risque, aux lecteurs de romans policiers qui s'y connaissent en polices d'assurance, aux passionnés de ski alpin qui veulent atteindre le sommet de leur carrière, aux marathoniens qui calculent autant les kilomètres parcourus que les primes d'assurance, aux jeunes parents à la recherche d'une famille professionnelle attachante : il y a une place pour vous chez Promutuel Assurance. Vous êtes rendus LÀ!

Au moment où le marché du travail se trouve en profonde transformation et qu'il est marqué par une rareté de travailleurs, Promutuel Assurance lance sa nouvelle marque employeur, qui s'inscrit dans la continuité de sa célèbre campagne « LÀ ». Une campagne entièrement réfléchie, créée et déployée par une équipe marketing chevronnée et qui met en vedette des employés à la personnalité attachante et au parcours inspirant.

Que ce soit pour les chercheurs d'emploi en quête d'un employeur qui a du cœur, pour les personnes qui recherchent un meilleur équilibre entre vie personnelle et professionnelle, ou encore pour l'employé actuel qui aspire à progresser dans l'organisation, ou celui qui veut réaménager son horaire dans une perspective de flexibilité; la campagne ratisse large et repose sur les aspirations de tout un chacun.

Pas moins de 300 emplois seront à pourvoir au cours des prochains mois chez Promutuel Assurance; une forte demande qui n'est pas étrangère à une stratégie de croissance rentable et durable. Administration, vente et service à la clientèle, indemnisation, analyse de risques, marketing et communications, finances, actuariat, technologies de l'information et solutions numériques, etc.: tous les départements offrent des perspectives professionnelles intéressantes et des conditions de travail avantageuses. À la Fédération ou dans les sociétés mutuelles, dans les grands centres ou dans les régions, du bureau ou de la maison : ici, les frontières n'existent pas!

Si l'on se fie à plusieurs statistiques, Promutuel Assurance pourrait bien avoir trouvé la recette pour attirer et faire grandir le talent :

Plus de la moitié des employés se prévalent de l'un des programmes d'aménagement du temps de travail (horaire comprimé, temps partiel ou préretraite) ;

L'ancienneté moyenne atteint près de 10 ans, un résultat remarquable dans le contexte actuel qui témoigne de la capacité de Promutuel Assurance à attirer et faire grandir ses talents.

116 employés œuvrent chez l'assureur depuis plus de 30 ans! Assurément, quand on entre chez Promutuel Assurance, on peut y faire une belle et longue carrière!

Une haute direction paritaire et une volonté de promouvoir la diversité au sein de toutes les équipes.

Citations

« Nous sommes convaincus que l'expérience employé passe par des valeurs fortes, la proximité qui fait notre force depuis bientôt 170 ans et cette possibilité, bien réelle, d'ajouter sa couleur et d'influencer les destinées de notre organisation. Convaincus de la nécessité de nous adapter aux besoins de nos employés et de nos membres-assurés, notre rôle est d'offrir une expérience employé « sur-mesure » et un vaste « terrain de jeu » pour donner vie aux petites comme aux plus grandes ambitions ! Engagés à accorder l'espace et la flexibilité nécessaires pour que le talent puisse s'exprimer, nous favorisons des parcours uniques qui répondent aux aspirations de nos gens, qui eux, le sont tout autant. Comme employeur, nous sommes rendus là ! », a commenté la chef de la direction de Promutuel Assurance, Mme Geneviève Fortier.

« Le marché du travail a profondément changé et les employeurs qui veulent se démarquer doivent s'adapter. Avec ses plans de croissance, Promutuel Assurance ne manquera pas de travail; elle aura besoin de travailleurs. Nous sommes d'avis que la meilleure façon de contrer cette pénurie de personnel, c'est de rendre heureux les employés qui nous choisissent et de répondre à leurs aspirations en termes de défis, de qualité de vie ou de progression professionnelle. Être engagés à créer une expérience-employé différenciée, c'est également reconnaître que nos employés sont les garants d'une expérience positive avec nos membres assurés », de renchérir la vice-présidente Capital humain et expérience employé, Mme Geneviève Hamel.

À propos de Promutuel Assurance

Promutuel Assurance figure parmi les plus grands assureurs de dommages au Québec. Reconnue pour sa solidité financière, ses produits de grande qualité et l'excellence de son service à la clientèle, elle compte 2000 employés au service de 652 000 membres-assurés. Promutuel Assurance s'est donné comme mission de promouvoir et d'offrir des produits d'assurance qui répondent aux attentes de ses clients. À cet égard, elle assure un service personnalisé de qualité et encourage les valeurs mutualistes qui guident ses actions depuis 169 ans.

