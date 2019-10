Êtes-vous l'un de ces Québécois qui ne peuvent résister à l'appel du sud? Expedia lance « Sous le soleil », une étude qui conclut que vous faites partie de la majorité!

L'étude démontre que janvier et février sont les mois préférés pour quitter la province

Selon un récent sondage d'Expedia, près des deux tiers des Québécois sont prêts à fuir l'hiver pour s'envoler vers une destination soleil - une tendance en hausse comparativement à l'an dernier (64% en 2019 par rapport à 61% en 2018).

En ce qui concerne les voyages durant le temps des Fêtes, les Québécois sont attachés à leurs traditions : seulement 8% d'entre eux prévoient voyager en décembre. Les résultats de l'étude démontrent que les Québécois prévoient voyager en janvier et en février (24%) pour leurs vacances d'hiver.

MONTRÉAL, le 29 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Avec les températures qui se refroidissent au Québec, les voyageurs commencent à planifier leur prochaine escapade hivernale. Dans cet esprit, Expedia dévoile aujourd'hui le deuxième rapport de son étude Sous le soleil, qui s'intéresse aux habitudes de voyage des Québécois cet hiver.

Les Québecois à la recherche de vitamine D

Le sondage confirme que les Québécois ont besoin de chaleur et prévoient fuir les conditions climatiques extrêmes de la province cet hiver. En effet, 64% des Québécois prévoient s'envoler vers le Sud (61% en 2018), comparativement à 6% qui préfèrent une destination enneigée (7% l'an dernier). Ces informations démontrent l'intérêt grandissant des voyageurs pour le soleil et la chaleur, par opposition au choix d'une destination enneigée. Du côté de l'hébergement, c'est le tout-inclus qui figure parmi les préférés des Québécois et qui présente également une forte croissance par rapport à l'année dernière (64% en 2019 contre 59% en 2018). Le rapport confirme un intérêt croissant pour les propriétés de vacances chez les amateurs de neige. En effet, plus de la moitié des Québécois (54% en 2019 contre 44% en 2018) choisiront un chalet, en hausse de 10% par rapport à l'année précédente, alors que 27% réserveront un hôtel et 5% un condo.

Le temps des Fêtes avant tout

Que ce soit pour manger les mets traditionnels et écouter la musique du temps des Fêtes (22%) ou encore pour passer du bon temps en famille (78%), la majorité des Québécois préfèrent rester près de la maison durant cette période, ce qui fait de janvier et février les mois privilégiés pour voyager.

« Nous menons cette étude pour la deuxième année consécutive au Québec, ce qui nous permet de mieux comprendre les habitudes des voyageurs de la province. Pour ceux qui souhaitent passer du temps au soleil après la période de Fêtes bien occupée, Expedia propose des forfaits vers de nombreuses destinations situées à un vol tout près, telles que le Mexique, les Caraïbes et la Floride », a déclaré Floriska Mustière, responsable régionale du groupe Expedia au Québec. « Selon les données d'Expedia concernant les Canadiens, le meilleur moment pour réserver des vacances est le dimanche et le meilleur jour pour commencer un voyage est le jeudi. Donc, si la flexibilité des horaires le permet, pensez planifier votre voyage ainsi. »

Près du tiers des répondants (32%) n'ont pas l'intention de voyager loin de la maison cet hiver, préférant plutôt planifier une escapade dans la région. « Explorer le Québec et ses paysages enneigés en réservant un chalet peut vous faire expérimenter la féérie de l'hiver dans toute sa splendeur », explique Floriska Mustière. « Et pour ceux qui ont des horaires chargés, une petite escapade dans un hôtel ou dans un gîte près de chez vous peut vous donner l'énergie nécessaire pour bien commencer l'année 2020. Ce qui est bien avec les voyages en province, ce sont les endroits accessibles en voiture. Ce genre de voyage peut être planifié à la dernière minute, mais est à la merci de la météo. »



Différences régionales

Les Québécois n'ont pas tous les mêmes habitudes de voyage, selon leur lieu de résidence dans la province. Le rapport d'Expedia met en évidence certaines différences régionales.

Parmi les Québécois qui s'envoleront vers le Sud, les répondants de la région de la Mauricie (77%) continuent d'être les champions du tout-inclus (74% l'an dernier), légèrement devant le Saguenay-Lac-Saint-Jean (76%) et l'Outaouais (74%).

Les résidents de l'Estrie (70% en 2019 contre 65% en 2018) et de Montréal (67%) représentent la plus grande proportion de personnes choisissant une destination soleil par rapport au reste du Québec (64%). En comparaison avec les résultats de l'an dernier, les résidents de Montréal (65%) et de Québec (69%) ont obtenu les résultats les plus élevés, ce qui indique un léger changement cette année.

Les répondants du Saguenay-Lac-Saint-Jean (44%) sont plus enclins que jamais à voyager vers une destination à température modérée (37% en 2018) et ont obtenu des résultats supérieurs à la moyenne provinciale (30%).

À propos du sondage Léger

Le sondage en ligne a été réalisé par Léger, du 11 au 17 octobre 2019, parmi un échantillon de 1 372 Québécois âgés de 18 ou plus parlant français et/ou anglais.

