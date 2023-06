Été-O-Parc - L'offre estivale de VSP : plus d'une centaine d'activités et de spectacles gratuits

MONTRÉAL, le 6 juin 2023 /CNW/ - Tout au long de l'été, petits et grands pourront participer à une foule d'activités offertes gratuitement par l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension et ses organismes partenaires, mariant la lecture, le sport et le loisir. Des spectacles dans une vingtaine de parcs de l'arrondissement sont également au programme.

« Profitez au maximum de nos magnifiques parcs cet été! Durant la belle saison, une foule d'activités variées y sont offertes. C'est aussi l'environnement idéal pour pratiquer son sport favori, assister à une pièce de théâtre extérieure ou bien faire de la lecture en plein air. Parce que l'été est trop court pour s'ennuyer, surtout quand il y a autant de possibilités! », a souligné Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

La programmation complète ainsi que l'horaire se trouvent sur le site Web de l'arrondissement : montreal.ca/vsp. La brochure « Été-O-Parc » sera également disponible, dans les prochains jours, dans les installations sportives et culturelles de l'arrondissement de même qu'au Bureau Accès Montréal. De plus, de beaux panneaux en forme de fleur dans les parcs permettent de scanner le code QR avec un téléphone pour découvrir ce qui se passe dans les quartiers cet été.

