Été-O-Parc - Des activités gratuites pour vous divertir dans les parcs de VSP!

En plus des activités offertes dans les camps de jour par le Patro Villeray, le Centre Lasallien Saint-Michel, Vue sur la Relève, la Corporation d'éducation jeunesse, Espace Multisoleil, La Grande Porte, La Joie des enfants, les Loisirs communautaires Saint-Michel et l'Organisation des jeunes de Parc-Extension (P.E.Y.O.), petits et grands pourront participer tout l'été aux activités gratuites des bibliothèques comme le Roulivre ou les heures du conte. Des spectacles extérieurs et des expositions du programme Hors les murs de la salle de diffusion de Parc-Extension et de la maison de la culture Claude-Léveillée sont également prévus. Il y aura aussi deux pianos publics cette année dans l'arrondissement : un sur le parvis du complexe William-Hingston et l'autre, au coin de la rue Jean-Talon Est et de la 16e Avenue. De plus, les citoyennes et les citoyens pourront profiter des terrains sportifs ainsi que des piscines, pataugeoires et jeux d'eau.