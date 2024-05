MONTRÉAL, le 16 mai 2024 /CNW/ - Loto-Québec est heureuse de présenter le spectacle de cirque Cabaret Éclats Tremblant sur le site du Casino de Mont-Tremblant. Ce spectacle sous chapiteau, une création du collectif Les 7 doigts de la main produite par Groupe 3.14 en collaboration avec Féerie du Québec, sera à l'affiche dès le 24 juillet.

Casino de Mont-Tremblant (Groupe CNW/Loto-Québec) 2023 Éclats show, Go-Xplore (Groupe CNW/Loto-Québec) 2023 Éclats show, Go-Xplore (Groupe CNW/Loto-Québec)

Le spectacle Éclats a été présenté l'an dernier au complexe Hôtel-Casino de Charlevoix à l'initiative de Loto-Québec. Forte de ce succès, la Société est fière de proposer une fois de plus un divertissement de grande qualité qui plaira tant à la population locale que touristique. La nouvelle mouture du spectacle émerveillera un public de tout âge.

« Nous sommes ravis de contribuer à faire vivre à nos visiteurs cette expérience unique dans le cadre enchanteur des Laurentides et de leur offrir une escapade extraordinaire au cœur du divertissement », souligne Kevin Taylor, vice-président exécutif et chef de l'exploitation des casinos et des salons de jeux à Loto-Québec.

« C'est un grand honneur pour moi de présenter, encore cette année, une création du collectif Les 7 doigts de la main, cette fois sur le site unique du Casino de Mont-Tremblant. Les visiteurs, tout comme moi, seront charmés par l'accueil chaleureux des membres du personnel, le talent exceptionnel des artistes et le magnétisme incontestable de la région. Je remercie chaleureusement Loto-Québec, notre partenaire principal », ajoute Michel Granger, producteur et directeur général à Groupe 3.14.

Du cirque entre vertige et voltige

Cabaret Éclats Tremblant promet aux spectateurs une expérience de cirque haute en couleur, dans un univers qui puise son inspiration dans l'effervescence des fêtes foraines. Des artistes de grand talent brilleront dans les différents tableaux, comme suspendus entre les deux versants du mont Tremblant.

Le spectacle sous chapiteau sera présenté dès le 24 juillet. L'horaire et tous les détails seront disponibles sur le site Féerie du Québec, et les billets y seront en vente dès le 23 mai.

Source et renseignements : Renaud Dugas

Porte-parole et directeur des relations médias

Loto-Québec

514 499-5208

[email protected]

SOURCE Loto-Québec