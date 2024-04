États généraux du travail social entamés en avril 2023 - Plus de 400 personnes et organisations s'unissent pour relever les défis actuels et futurs du travail social au Québec

MONTRÉAL, le 21 avril 2024 /CNW/ - Un grand rassemblement au sujet de l'avenir du travail social au Québec a rallié le milieu, ce samedi 20 avril à Montréal. Un peu plus de 400 actrices et acteurs du travail social ont assisté à des conférences, échangé et proposé des solutions pour l'avenir du travail social. Parmi les personnes présentes, notons des travailleuses sociales et intervenantes sociales, des représentants de l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, des syndicats, de même que des secteurs public, privé et communautaire, ainsi que des universitaires, des étudiants et des personnes usagères.

Ils étaient invités à échanger sur les recommandations formulées par les commissaires des États généraux du travail social, à la suite d'une année complète de consultations publiques chapeautées par l'Institut du Nouveau Monde (INM) et entamée en avril 2023. L'événement d'aujourd'hui était organisé en collaboration avec Communagir, organisme dont la mission est d'aider à ce que les collectivités du Québec soient en mesure de réaliser les changements qu'elles jugent nécessaires.

Une alliance prometteuse et ouverte à tous!

Le Sommet des États généraux a permis de rallier les participants autour d'une déclaration commune.

Avec l'objectif de créer plus de justice, d'équité et de solidarité, tout en élargissant les alliances, les signataires s'engagent à :

unir leurs forces pour relever les défis sociaux;

promouvoir la reconnaissance des droits économiques et sociaux en exigeant des gouvernements les ressources nécessaires et des conditions d'exercice adéquates;

agir avec détermination en mettant en œuvre rapidement les recommandations des États généraux,

travailler en partenariat avec les communautés vulnérables.

Tous marquent une volonté commune de faire du travail social une force de changement incontournable au Québec. Disponible en ligne ici, cette déclaration peut également être signée par le grand public et les organisations se sentant concernées.

Une mobilisation de nos titulaires de charge publique

Étaient présents sur place pour entendre le fruit des discussions, le porte-parole en matière de services sociaux de la deuxième opposition, le député Guillaume Cliche-Rivard, la membre du comité exécutif de la Ville de Montréal responsable notamment de l'inclusion sociale et de la jeunesse, Josephina Blanco, ainsi que la vice-présidente du mandat jeunesse de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, Suzanne Arpin et Georges-Charles Thiebaut, commissaire adjoint à l'évaluation et scientifique principal du Commissaire à la santé et au bien-être.

Citations

« Le travail social a été malmené durant les dernières décennies au Québec, nous avons pu le constater dans le cadre des consultations au cours de l'année. Les acteurs concernés ont répondu présents tout au long de la démarche, ce qui nous a permis de formuler des recommandations en phase avec la réalité terrain. Nous sommes heureux de constater qu'elles ont inspiré les participants du Sommet qui proposent désormais des solutions concrètes et une feuille de route pour que le travail social joue son plein rôle auprès de la population. »

-- Denis Bourque, Ariane Émond, et Nadine Vollant, commissaires,

États généraux du travail social

« Je suis très fier que l'Ordre participe à ces réflexions et prenne part à l'effort collectif pour façonner le travail social. C'est d'autant plus impressionnant de voir des participants provenant de secteurs variés comme le public, le privé, la communauté. Nous sommes tous ici avec un objectif commun, améliorer les services sociaux pour la population et initier le changement social. »

-- Pierre-Paul Malenfant, président,

Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

« Je suis heureuse de me joindre aux États généraux du travail social qui contribueront, je l'espère, à rebâtir le filet social au Québec et à offrir de meilleurs services sociaux et communautaires à la population. Comme plusieurs, j'ai ce désir d'un travail social porteur de changement social. Un travail social qui permet de lutter contre les inégalités sociales, la pauvreté, la discrimination, et j'en passe ! J'ai bon espoir que le rassemblement d'aujourd'hui aura permis de semer des graines de solidarité et de mobilisation. À nous toutes et tous de les faire germer maintenant ! »

-- Françoise David, conférencière, militante et ex-députée de l'Assemblée nationale du Québec

À propos des États généraux du travail

Près de 25 ans après les premiers États généraux de la profession, l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec souhaite, avec ses partenaires, réunir les actrices et acteurs du travail social pour réfléchir et discuter des orientations collectives à prendre pour que le travail social puisse jouer pleinement son rôle dans les années à venir.

Les partenaires de la démarche sont : l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, le Collectif des partenaires en développement des communautés, le Regroupement des enseignantes et enseignants des collèges en techniques de travail social du Québec, le Regroupement provincial des comités des usagers, la Table des directeurs d'école en travail social, une conseillère spéciale possédant une vaste expérience du réseau de la santé et des services sociaux et des consultations publiques ainsi que deux personnes étudiantes en travail social.

