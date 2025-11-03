État du parc HLM de Montréal - La proportion de HLM en bon état a doublé en trois ans

MONTRÉAL, le 3 nov. 2025 /CNW/ - L'Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM) constate que la proportion de bâtiments HLM (habitations à loyer modique) en bon état a presque doublé en trois ans. La proportion des bâtiments en bon état, dont l'indice varie de « C » à « A », est passée de 24 % en 2022 à 47 % en 2025. Parallèlement, la proportion des bâtiments en mauvais et très mauvais état, dont l'indice d'état est « D » ou « E », a diminué de 76 % à 53 %.

Logo Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM) (Groupe CNW/Office municipal d'habitation de Montréal)

Malgré une croissance des investissements de près de 600 millions de dollars depuis 2022, notamment grâce à l'entente Canada-Québec, le déficit d'entretien des dernières décennies nécessite l'injection de fonds pour encore plusieurs années en raison d'un parc immobilier vieillissant. Afin de rétablir l'ensemble du parc, des sommes additionnelles d'un milliard de dollars sont nécessaires.

« Nous devons poursuivre la rénovation de nos immeubles afin d'assurer une pérennité à long terme du parc immobilier du plus grand gestionnaire de logements sociaux et abordables du Québec. Tout le personnel demeure mobilisé à offrir des logements de qualité aux ménages en situation de vulnérabilité », mentionne la directrice générale, Isabelle Pépin.

À propos de l'OMHM

L'Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM) est le plus grand gestionnaire de logements sociaux et abordables du Québec. Il a pour mission d'améliorer les conditions de vie de familles et de personnes à revenu faible ou modéré en offrant des logements et des services de qualité, tout en favorisant leur pouvoir d'influence et d'action. Au 30 septembre 2025, l'OMHM gérait un parc immobilier de 5,2 milliards de dollars, regroupant 42 587 ménages occupant 24 015 logements sociaux ou abordables, ainsi que 18 572 unités des programmes Supplément au loyer. Ses activités sont conjointement financées par la Société d'habitation du Québec, la Société canadienne d'hypothèques et de logement, la Communauté métropolitaine de Montréal et la Ville de Montréal.

SOURCE Office municipal d'habitation de Montréal

Source : Pierre Choquette, Directeur général adjoint, Développement, stratégies et communications, 514 872-6642