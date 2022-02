État de l'énergie au Québec 2022 - Un RAPPORT ÉCLAIRANT QUI BONIFIE LES CONNAISSANCES

QUÉBEC, le 11 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable des régions de la Côte-Nord et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Jonatan Julien, a participé aujourd'hui au lancement de la 8e édition de l'État de l'énergie au Québec. Il s'agit de l'événement annuel au cours duquel la Chaire de gestion du secteur de l'énergie de HEC Montréal présente son bilan de la situation énergétique du Québec. M. Julien a profité de sa présence pour rappeler les efforts déployés par le gouvernement du Québec pour atteindre ses objectifs en matière de transition énergétique.

Signé par la chercheuse principale Johanne Whitmore et le professeur titulaire Pierre-Olivier Pineau, ce bilan rassemble les données les plus récentes et les plus pertinentes sur le secteur de l'énergie au Québec. En plus de favoriser la réflexion quant aux stratégies à venir, il bonifie les connaissances grâce à des données fiables et détaillées sur lesquelles s'appuieront les prises de décisions relatives aux futures actions gouvernementales. Le rapport aborde notamment les aspects liés à la consommation, au transport et à la production d'énergie.

Citation :

« Le partenariat entre le Ministère et la Chaire de gestion du secteur de l'énergie de HEC Montréal est essentiel. Avec ses travaux, la Chaire encourage une meilleure compréhension des systèmes énergétiques et des enjeux globaux liés à l'énergie. Cette collaboration nous permet d'obtenir des données fiables et détaillées sur lesquelles s'appuieront d'importantes décisions concernant la transition énergétique. Notre gouvernement a déjà entrepris de nombreuses actions en matière de développement des énergies renouvelables et nous poursuivrons nos efforts pour décarboner notre bilan énergétique. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable des régions de la Côte-Nord et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

Depuis 2018, le gouvernement du Québec est partenaire de la Chaire pour la soutenir dans la production annuelle de l'État de l'énergie au Québec, ainsi que pour acquérir et diffuser des connaissances. L'entente de 1,4 M$ sur 7 ans a permis jusqu'à présent de contribuer à quatre ateliers ou séminaires et de financer cinq études sur des sujets tels que l'état de l'énergie au Québec, la productivité énergétique, les données énergétiques et la réglementation de l'énergie.

Le Plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétiques est l'outil dont s'est doté le Québec pour atteindre ses cibles en matière d'efficacité énergétique et de réduction des produits pétroliers. La mise en œuvre des mesures contenues dans ce plan contribuera significativement à la réduction des gaz à effet de serre (GES) au Québec.

Le ministre Julien a récemment déposé le projet de loi 21 visant principalement à mettre fin à la recherche et à la production d'hydrocarbures ainsi qu'au financement public de ces activités.

