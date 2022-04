Établissement de l'usine de fabrication de vaccins Moderna à Montréal : la Chambre salue une victoire majeure pour le Québec et le Grand Montréal

MONTRÉAL, le 29 avril 2022 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain accueille très favorablement l'établissement d'un site de production de vaccins Moderna au Québec annoncé par l'honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada, François Legault, premier ministre du Québec, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation, et Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux.

« La pandémie a rappelé l'importance de posséder des capacités de biofabrication et de production dans le secteur de la santé ici même, au Canada. Le choix de Montréal pour y établir le site de production de Moderna est une excellente nouvelle, d'une portée stratégique extraordinaire. Nous accueillons ici un des plus grands fabricants de vaccins au monde, chef de file de la technologie ARN. Cela nous assure évidemment une place de choix dans la chaîne d'approvisionnement internationale. Mais bien au-delà, c'est une reconnaissance de la force de notre écosystème et de la richesse de nos talents en sciences de la vie. C'est une véritable victoire pour le Québec et pour Montréal », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Le Forum stratégique sur l'industrie pharmaceutique que nous avions tenu en décembre dernier avait permis de dégager un puissant consensus sur l'importance de renforcer le secteur des sciences de la vie montréalais. À cette occasion, nous avions souligné le travail du ministre François-Philippe Champagne, qui avait réussi à convaincre Moderna d'investir au Canada. Il restait à s'assurer que cet investissement aurait lieu au Québec, dans la région de Montréal. Aujourd'hui, c'est chose faite et je tiens à souligner le travail remarquable accompli par le ministre Fitzgibbon et ses équipes, au ministère et avec Investissement Québec International », a conclu Michel Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur deux fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole et offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Facebook : www.facebook.com/chambremontreal

Twitter : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Renseignements: Source : Julien Provencher-Proulx, Consultant, Relations médias, Tél. : 514-226-0757