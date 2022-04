Fondé en novembre 2021 à l'occasion de la conférence mondiale sur les changements climatiques (COP26), l'ISSB mènera ses activités à partir de plusieurs villes du monde pour élaborer des normes pour la présentation d'informations uniformes et comparables sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance. L'annonce d'aujourd'hui suit une annonce analogue au sujet du bureau de l'ISSB à Francfort , qui accueillera aussi des fonctions clés du conseil et où seront organisées les activités du conseil pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Les dispositions relatives à l'Asie-Océanie sont en cours d'élaboration.

Aux termes de l'accord de Montréal, signé sous forme de protocole d'entente axé sur le secteur privé, CPA Canada collaborera avec un vaste éventail de parties prenantes qui se sont concertées pour contribuer au financement et au fonctionnement de l'ISSB et du centre établi au Québec. Ces efforts de concertation pour mettre en œuvre au pays une coalition des Champions canadiens des normes internationales d'information sur la durabilité avaient été dirigés par CPA Canada, qui conservera ce rôle moteur en vertu du protocole d'entente.

Toujours selon le protocole d'entente, d'une durée de cinq ans, le centre de Montréal aura d'importantes responsabilités en normalisation et sera chargé de fonctions connexes. Il accueillera notamment certaines réunions du conseil, certaines fonctions de direction ainsi que des ressources, ce qui reflète l'importance qu'accorde l'ISSB à ce centre. Les deux signataires s'engagent également à assurer le succès à long terme de l'ISSB et de son centre à Montréal.

Dans le cadre de son mandat d'organisation des activités du conseil pour les Amériques, le centre de Montréal collaborera étroitement avec le bureau de San Francisco (siège de la Value Reporting Foundation, dont la consolidation avec l'IFRS Foundation est prévue pour le 30 juin 2022).

La prochaine réunion des administrateurs de l'IFRS Foundation aura lieu à Montréal du 28 au 30 juin 2022.

Voici les commentaires des principaux intervenants à l'occasion de la signature de l'accord.

Erkki Liikanen, président des administrateurs de l'IFRS Foundation :

« Montréal est une ville respectée dans le domaine de la durabilité et dotée d'une orientation résolument internationale. Avec Francfort, elle sera un point névralgique pour l'ISSB. Je remercie nos collègues canadiens de leur engagement envers la mission de l'ISSB, de leur appui à nos travaux et de leur enthousiasme. »

Emmanuel Faber, président de l'ISSB :

« Je suis ravi que les administrateurs aient choisi Montréal comme l'un des centres clés de l'ISSB. Cette ville nous donne accès à un écosystème précieux en matière de durabilité, sur lequel nous pourrons asseoir nos travaux. Elle formera, avec Francfort, une excellente base pour notre rayonnement. »

Richard Olfert, président du Conseil d'administration de CPA Canada :

« Le Canada a clairement démontré son engagement ferme à l'égard de normes internationales d'information sur la durabilité en mobilisant un vaste soutien à l'ISSB et à l'établissement d'un centre à Montréal. En choisissant Montréal, l'IFRS Foundation manifeste sa confiance : le Canada saura aider l'ISSB à renforcer son rayonnement à l'échelle mondiale. »

Beth Wilson, vice-présidente du Conseil d'administration de CPA Canada :

« L'IFRS Foundation reconnaît l'expertise canadienne en normalisation et nos nombreuses réalisations au chapitre des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance qui viendront étayer et enrichir les travaux en vue de l'établissement d'un référentiel d'information sur la durabilité qui soit commun aux acteurs du monde entier. »

Valérie Plante, mairesse de la Ville de Montréal :

« Le choix de Montréal pour un bureau de l'ISSB est un signal fort que nous sommes des leaders du mouvement mondial en faveur du développement durable. Nous avons un rôle crucial à jouer dans la réduction de nos émissions de GES. Ce rôle, Montréal le joue déjà de plusieurs manières, et elle pourra désormais le jouer dans la finance durable. Grâce au travail de l'ISSB, les entreprises seront encouragées à implanter encore davantage de projets d'économie verte et c'est toute l'économie de la métropole qui en profitera. »

À propos de l'IFRS Foundation

L'IFRS Foundation, organisme sans but lucratif qui sert l'intérêt public, élabore des normes d'information financière acceptées dans le monde entier et répondant aux besoins des investisseurs et d'autres intervenants des marchés financiers en matière d'informations fiables, transparentes et comparables, utiles dans la prise de décisions économiques.

Les normes de l'IFRS - normes comptables et normes d'information sur la durabilité - sont élaborées par l'International Accounting Standards Board (IASB) et l'International Sustainability Standards Board (ISSB), nouvellement créé. Les activités de ces deux conseils sont surveillées par les administrateurs de l'IFRS Foundation, eux-mêmes responsables devant l'IFRS Foundation Monitoring Board, qui est composé de représentants d'autorités publiques de l'information d'entreprise. Notre structure de gouvernance est établie dans nos statuts.

Les normes comptables IFRS, établies par l'IASB, sont obligatoires dans plus de 140 pays.

En janvier 2022, le Climate Disclosure Standards Board a été intégré à l'IFRS Foundation. L'intégration de la Value Reporting Foundation (chargée des normes de l'International Integrated Reporting Council - IIRC et des normes du Sustainability Accounting Standards Board - SASB) au sein de l'IFRS Foundation doit être réalisée en juin 2022.

Pour de plus amples informations sur l'IFRS Fondation, veuillez visiter ifrs.org (en anglais).

À propos de Comptables professionnels agréés du Canada

Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) travaille en collaboration avec les ordres de CPA des provinces, des territoires et des Bermudes, et représente la profession comptable canadienne sur les scènes nationale et internationale. La profession peut ainsi faire la promotion de pratiques exemplaires, favorables aux entreprises et à la société en général, et préparer ses membres aux défis posés par un contexte en évolution constante, marqué par des changements sans précédent. Forte de plus de 220 000 membres, CPA Canada est l'une des plus grandes organisations comptables nationales au monde. cpacanada.ca

