Et si les routines devenaient un jeu d'enfant?

QUÉBEC, le 11 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Pour faciliter l'intégration des routines, développer l'autonomie des enfants et améliorer la dynamique familiale, une maman devenue entrepreneure a mis au point une application mobile appelée à changer le quotidien de milliers de familles. Avec KAIROS - Les héros du temps, des tâches comme le brossage de dents, l'habillement ou le rangement d'une chambre n'auront jamais été aussi simples, valorisantes… et agréables ! L'outil technologique et ludique, développé par l'entreprise de Québec Groupe Neuro Solutions en collaboration avec des professionnels de la santé, des chercheurs de l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) et 200 familles, est même conçu pour répondre aux réalités des enfants présentant un trouble neurodéveloppemental comme un TDAH ou un trouble du spectre de l'autisme (TSA).

Ce casse-tête entourant l'assimilation des routines était le train-train quotidien d'Annie, une maman dont le fils a reçu, il y a quelques années, un diagnostic de TSA. Un jour, l'entrepreneure issue du monde des jeux vidéo a choisi de transformer son expérience personnelle en mettant sur pied une solution pour des milliers de parents qui, comme elle, devaient jongler avec le défi qu'induisent l'apprentissage et la maitrise des routines. C'est à ce moment qu'est né KAIROS (qui signifie en grec le « temps du moment opportun »).

Le concept de KAIROS - Les héros du temps repose sur un maillage entre le jeu vidéo et l'apprentissage des routines dans une formule ludique pour les enfants de 6 à 12 ans. Les tâches deviennent des missions qui font progresser l'avatar dans le jeu. Un coach virtuel intégré conseille les parents sur la gestion des routines, le sommeil, le renforcement positif. Pour activer le jeu et passer au prochain niveau, la tâche de l'enfant doit être réalisée et son exécution doit être confirmée par le parent. À une époque où l'utilisation des tablettes et des jeux vidéo doit être contrôlée par les parents, l'équipe de création juge que le temps imparti à ces écrans doit au moins apporter des bénéfices positifs dans le développement de l'enfant. À noter que l'usage de l'application est limité à un niveau par jour, soit l'équivalent de 5 à 10 minutes de jeu, selon le niveau d'habileté.

« Non seulement les routines sont un défi pour tous les enfants et les parents, mais elles sont souvent source de stress, de conflit et d'anxiété. Mais surtout, pour un enfant avide de stimulations visuelles, ces tâches jugées ennuyeuses ne rivalisent pas avec l'attrait que représentent les jeux vidéo, les tablettes, les Netflix et les YouTube de ce monde. Pour trouver l'élément de motivation et de renforcement susceptible d'endiguer la problématique, il suffisait de marier l'un avec l'autre », de mentionner Annie Martineau, présidente-directrice générale de Groupe Neuro Solutions, l'entreprise derrière la création et la mise en marché de l'application.

Une démarche appuyée par une communauté de chercheurs

Il a été précédemment démontré que des enfants ayant des troubles neurodéveloppementaux présentent des déficits dans les fonctions exécutives causant des difficultés significatives dans l'exécution des routines. Avec KAIROS, ils développent la capacité de s'autoréguler.

Accessoirement, l'outil technologique permet une incursion dans l'univers du jeu vidéo, mais il insuffle beaucoup de motivation dans l'acquisition d'apprentissages et le développement de l'autonomie. Des chercheurs de l'UQTR se sont penchés sur les bienfaits de l'outil avec une étude d'envergure menée auprès de 200 parents. Se terminant en mars 29021, cette étude devrait corroborer les effets positifs que KAIROS peut jouer dans le quotidien de milliers d'enfants.

« Nous avons jugé pertinent d'évaluer comment un outil technologique comme KAIROS pouvait changer les comportements chez des enfants et aider les personnes ayant un TDAH ou un trouble du spectre de l'autisme (TSA) dans l'assimilation des routines », a déclaré la chercheure et professeure au département de psychoéducation de l'Université du Québec à Trois-Rivières, Mme Line Massé.

« Dès les premières utilisations de KAIROS, nous avons observé chez notre fils une augmentation de la motivation à faire ses routines, une plus grande autonomie et une meilleure confiance en soi. Avec ce nouvel outil, c'est toute la dynamique familiale qui s'améliore », ont déclaré Julie Comeau et Patrick Garant, parents de Mathis, qui ont testé l'application lors de l'essai technoclinique.

Dès maintenant, l'application est disponible sur App Store et Google Play par l'entremise d'un abonnement mensuel ou annuel après une période d'essai gratuite de deux semaines.

Pour consulter une démo vidéo de l'application, rendez-vous au https://youtu.be/6kTKHVTVesE

À propos du Groupe Neuro Solutions

Fondée en 2017, le Groupe Neuro Solutions regroupe des experts en santé et en multimédia qui joignent leurs forces pour créer des technologies inclusives pour des personnes en situation de handicap. Pour plus d'informations : www.neurosolutionsgroup.com ou www.kairosgame.com



