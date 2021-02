Les membres de La Guilde profiteront d'un rabais de 10 % sur les services et les solutions de eStruxture

MONTRÉAL, le 4 févr. 2021 /CNW Telbec/ - eStruxture , le plus important fournisseur canadien de services réseau et de centres de données infonuagiques neutres, annonce la création d'un partenariat avec La Guilde du jeu vidéo du Québec qui permettra aux studios de jeux vidéo indépendants et internationaux qui sont basés au Québec d'accéder à la colocation, à la connectivité, à l'informatique en nuage et aux services de TI à prix préférentiel.

De plus, le partenariat permet aux développeurs, créateurs, établissements d'enseignement et entrepreneurs du secteur qui sont membres de La Guilde de bénéficier d'un rabais de 10 % sur les services et les solutions de eStruxture, incluant la colocation, les services d'effets visuels de StudioCloud, la connectivité à un large écosystème de partenaires réseau et de fournisseurs de services, ainsi que les services de TI. Avec l'essor du jeu à la demande, de la distribution numérique et des plateformes de diffusion en continu, les développeurs de jeux nécessitent une infrastructure pour assurer la meilleure expérience à leur clientèle.

« En tant que représentant de l'ensemble de l'écosystème du jeu vidéo au Québec, nous voulons créer des maillages qui représentent une valeur ajoutée pour nos membres. Ce partenariat avec eStruxture, renforce cet engagement, en plus de les aider à rester à la fine pointe de la technologie et par le fait même, les aider à croître en leur offrant une variété de services », affirme Nadine Gelly, directrice générale de La Guilde du jeu vidéo du Québec.

« Chez eStruxture, nous reconnaissons l'importance du marché du jeu et les effets positifs des jeux vidéo sur les gens durant la pandémie alors qu'ils cherchent de nouvelles façons de se divertir, de socialiser et de connecter avec leur famille et leurs amis », ajoute Todd Coleman, président et chef de la direction d'eStruxture. «Nous croyons en l'approche coopérative adoptée par La Guilde et sommes fiers de les aider dans leur mission et d'aider l'industrie à prospérer grâce à notre partenariat.»

Le marché du jeu vidéo canadien est d'une taille impressionnante, surpassant les industries du cinéma et de la musique du pays et contribuant à 4,5 milliards de dollars canadiens au PIB canadien. Des 700 studios de développements actifs au Canada, 82% sont basés au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique. eStruxture est prête à accueillir les charges de travail de développement de jeux à grand volume de données au Québec avec trois centres de données à Montréal offrant des déploiements à haute densité et des partenariats avec des facilitateurs et fournisseurs d'informatique en nuage offrant des options de connectivité à très faible latence. De plus, les installations d'eStruxture à Vancouver et Calgary offrent une protection géo-redondante ainsi qu'une portée étendue.

À propos d'eStruxture

eStruxture fournit des services réseau et de centres de données infonuagiques neutres dont la capacité, le rendement et la souplesse permettent d'exécuter les applications modernes et exigeantes des entreprises. Elles offrent aussi la marge de manœuvre nécessaire pour s'adapter rapidement aux changements imprévisibles dans les processus d'affaires. La société, dont le siège social est situé à Montréal, fournit un accès à un écosystème de plus de 900 clients qui font confiance à ses infrastructures essentielles et à son service de soutien axé sur la clientèle. Parmi ces clients figurent des exploitants, des fournisseurs de services infonuagiques, des entreprises médiatiques, des créateurs de contenu, des fournisseurs de services financiers et des sociétés. eStruxture offre des services de colocation, de nuage privé, de bande passante, de sécurité et de soutien de même que des services gérés à des clients de diverses tailles.

Pour en savoir plus, visitez le site www.estruxture.com . Suivez-nous sur Twitter @estruxture et LinkedIn www.linkedin.com/company/estruxture/ .

À propos de La Guide du jeu vidéo du Québec

La Guilde du jeu vidéo du Québec est un organisme à but non lucratif qui regroupe les développeurs de jeux vidéo indépendants et internationaux, les créateurs, les établissements d'enseignement et les entrepreneurs des domaines connexes établis au Québec. Figure de proue à l'échelle mondiale dans ce secteur et forte de ses 245 membres, la Guilde est le plus grand regroupement du genre au monde.

Pour en savoir plus, visitez le site www.laguilde.quebec . Suivez-nous sur Twitter @LaGuildeQuebec et https://www.linkedin.com/company/cooplaguilde .

