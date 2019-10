eStruxture réunit l'industrie technologique montréalaise pour célébrer la dernière infrastructure en date de la région

L'industrie, les clients et les partenaires célèbrent l'ouverture officielle de l'installation MTL-2 d'eStruxture

MONTRÉAL, 23 octobre 2019 /CNW/ - eStruxture Data Centers, le principal fournisseur pancanadien de solutions réseau et de centre de données infonuagiques neutres, a officiellement lancé son deuxième centre de données à Montréal (MTL-2). Des partenaires stratégiques, des clients de premier plan et des chefs de file de l'industrie se sont réunis la semaine dernière pour célébrer l'ouverture de l'installation MTL-2 à la pointe du secteur. Le site entièrement rénové et modernisé, qui était initialement l'édifice du journal Montreal Gazette, offre des solutions de centres de données évolutives et fiables qui apportent un soutien à l'industrie technologique en plein essor de la région et facilite la connectivité pour les entreprises et les fournisseurs de services infonuagiques qui cherchent à créer des liens avec le marché mondial.

« Il a été extrêmement gratifiant de pouvoir être aux côtés de nos partenaires du secteur, de nos clients et des personnes qui nous apprécient de longue date, la semaine dernière, alors que nous fêtions l'ouverture officielle de notre centre de données MTL-2 », a déclaré Todd Coleman, fondateur et chef de la direction d'eStruxture Data Centers. « Nous avons célébré l'aboutissement de plus de deux ans de travail acharné et d'implication avec l'équipe qui a rendu tout cela possible. Le site est véritablement ultramoderne et est un excellent indicateur de l'avenir d'eStruxture. Couronné par l'excellence, il incarne le meilleur de ce que le marché canadien peut offrir : les personnes les plus talentueuses, le meilleur environnement, la meilleure technologie et les meilleurs partenaires ».

Le centre de données MTL-2 d'eStruxture est situé dans un rayon de 10 kilomètres du centre-ville de Montréal. Il offre plus de 187 000 pieds carrés (17 000 mètres carrés) d'espace de colocation, pour une capacité totale prévue de 30 MW. Le site a été mis en valeur à la perfection lors de l'ouverture officielle, où les invités ont été conviés à faire une visite privée de l'installation récemment achevée. Ils ont pu y voir ce qui se fait de mieux en matière d'innovation dans les centres de données et d'infrastructure durable. Ils ont en outre pu constater à la première personne l'intégration des options d'alimentation et de refroidissement respectueuses de l'environnement qui ont fait de Montréal un emplacement de premier plan mondial pour le déploiement de nouveaux centres de données.

Jonathan Wener, président de Canderel, le premier investisseur dans eStruxture, qui soutient l'entreprise depuis longtemps, a déclaré : « Quand j'ai fait la rencontre de Todd Coleman, j'ai su qu'il avait la vision qui allait transformer le panorama des centres de données au Canada. Todd a su réunir une équipe extraordinaire, prête à faire avancer l'entreprise et à concrétiser notre vision partagée ». M. Wener a ajouté : « En un peu plus de deux ans, Todd et l'équipe ont augmenté leur espace, leurs ressources et leur capital et ont ainsi largement dépassé toutes les attentes que j'avais quand j'ai entamé cette entreprise avec lui. Je me réjouis du travail qui a été accompli jusqu'à présent et j'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve ».

Les clients et les partenaires étaient également désireux de partager leur expérience de travail avec eStruxture. Des entreprises comme Megaport, IX Reach, Beanfield, Createch, Raynault VFX, CBRE, pour ne citer que celles-ci, ne sont que quelques-uns des partenaires qui ont exprimé le plaisir qu'ils ont eu à travailler avec eStruxture et à voir l'entreprise s'imposer à juste titre comme le principal fournisseur canadien de centres de données neutres vis-à-vis du nuage informatique et des entreprises de télécommunications.

« Il n'y a que quelques centres de données au monde susceptibles de construire une installation aussi impressionnante que celle qu'eStruxture a bâtie à MTL-2. Cela en dit long sur les qualités de meneur de Todd Coleman et sur les partenaires d'ingénierie avec lesquels eStruxture travaille », a déclaré Dan Simmons, directeur de la stratégie infonuagique chez Beanfield Metroconnect. « eStruxture a fait un travail remarquable pour attirer les clients avec lesquels nous avons toujours souhaité travailler. Cette entreprise est axée sur l'innovation, tout comme nous. Nous sommes très heureux de faire partie de l'écosystème de partenaires d'eStruxture et nous avons hâte de voir ce que l'avenir réserve à la croissance de nos deux entreprises. »

En plus du site MTL-2, eStruxture compte deux autres sites à Montréal, deux à Vancouver et un à Calgary.

Pour en savoir plus sur MTL-2, veuillez consulter le site web d'eStruxture à l'adresse www.estruxture.com.

A propos d'eStruxture :

eStruxture fournit des solutions réseau et de centre de données infonuagiques neutres dont la capacité, le rendement et la souplesse permettent d'exécuter les applications actuelles et exigeantes utilisées par les entreprises et dont l'évolutivité permet l'adaptation rapide aux nombreux changements qui affectent l'industrie. L'entreprise ayant son siège social à Montréal offre un accès à un écosystème de plus de 900 clients qui font confiance à l'infrastructure essentielle et au soutien orienté client d'eStruxture et en sont tributaires. Notamment, cette clientèle englobe des exploitants, des fournisseurs de services infonuagiques, des entreprises médiatiques et de contenu, des fournisseurs de services financiers et des entreprises clientes. eStruxture offre la colocation ainsi que des services gérés, de nuage privé, de bande passante, de sécurité et de soutien à des clients de toute taille.

Pour de plus amples renseignements, visitez www.estruxture.com, et suivez l'entreprise sur @estruxture et LinkedIn https://www.linkedin.com/company/estruxture/.

