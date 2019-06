eStruxture obtient une facilité de crédit majorée de 170 millions de dollars auprès d'institutions financières canadiennes de premier plan

MONTRÉAL, 24 juin 2019 /CNW/ - eStruxture Data Centers, un important fournisseur canadien de solutions de centres de données infonuagiques neutres, a annoncé aujourd'hui l'obtention d'une facilité de crédit majorée de 170 millions de dollars auprès d'un groupe de banques canadiennes dirigé par la Banque Scotia et la Banque Nationale du Canada. Les opérations de financement combinées permettront à eStruxture d'accélérer sa stratégie de croissance consistant à agrandir les centres de données existants et à acquérir de nouvelles installations et de nouvelles entreprises partout au Canada.

« Ce financement par emprunt supplémentaire est, à nos yeux, très important pour notre stratégie de croissance à long terme consistant à devenir le principal fournisseur de services de centres de données et de connectivité au Canada. », a déclaré Todd Coleman, président et chef de la direction d'eStruxture, « Nous nous félicitons du renforcement de nos relations avec ces grandes institutions financières canadiennes. Nous collaborons avec plusieurs de ces banques depuis le lancement d'eStruxture et nous sommes ravis et honorés que ces mêmes banques continuent de nous soutenir et d'élargir leur engagement financier autour du notre stratégie à long terme. »

Le marché canadien des centres de données continue de croître à un rythme soutenu, alors que les fournisseurs des services infonuagiques et les méga centres de données cherchent à tirer parti de conditions financières, environnementales et réglementaires extrêmement favorables. eStruxture, dont le siège social se trouve à Montréal, s'est imposé comme un acteur majeur du marché et continue d'attirer des clients qui ont besoin de solutions de centres de données évolutives. L'équipe de direction de la société continue de démontrer que sa vision claire, ses valeurs fortes et sa stratégie solide maintiennent eStruxture sur une trajectoire de croissance accélérée.

eStruxture utilisera ces fonds pour stimuler sa stratégie d'extension de l'empreinte de son centre de données dans diverses régions métropolitaines du Canada en réponse à la demande croissante d'infrastructures fiables et évolutives, de mises en œuvre à haute densité et d'énergie abordable et propre. Ils contribueront également à finaliser l'agrandissement de ses installations, telles que son centre de données MTL-2 à la pointe de la technologie, qui offrira plus de 16 700 m2, 30 MW d'énergie, un refroidissement à haute efficacité et répondra aux normes de sécurité les plus strictes. En outre, la société a récemment entrepris l'agrandissement de son centre de données phare de Vancouver (VAN-1) et est en train de construire un deuxième centre (VAN-2) dans la région métropolitaine de Vancouver.

