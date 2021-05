eStruxture obtient un financement de plus de 600 millions de dollars canadiens auprès d'institutions financières de premier plan et finalise l'acquisition des centres de données canadiens d'Aptum Technologies

Le financement accélérera l'expansion de l'entreprise à travers le Canada

MONTRÉAL, le 3 mai 2021 /CNW Telbec/ - eStruxture, le plus important fournisseur canadien de services réseau et de centres de données infonuagiques neutres, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu un financement par actions de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) et de Fengate Asset Management (Fengate) ainsi qu'une facilité de crédit avec Deutsche Bank Credit Solutions and Direct Lending et un regroupement de banques canadiennes, pour un total de plus de 600 millions de dollars canadiens. La majorité de ces institutions ont soutenu et investi dans la croissance d'eStruxture depuis les débuts des activités de l'entreprise en 2017.

Le montant financera l'acquisition de l'ensemble des activités de centre de données canadiennes d'Aptum, qui a été finalisée le vendredi 30 avril, et permettra à eStruxture de mettre en branle d'autres projets d'expansion des immobilisations sur le marché canadien dans le but ultime d'offrir une valeur accrue à ses clients. En tant que principal opérateur de centres de données appartenant à des intérêts canadiens, eStruxture disposera de l'une des plus grandes quantités de capacité de centres de données immédiatement disponible et d'un écosystème amélioré de fournisseurs de réseau et de solutions infonuagiques, idéal pour les entreprises qui cherchent à développer leurs activités et à accélérer leur mise en marché.

«Ce financement est essentiel à la croissance d'eStruxture alors que nous continuons d'élargir notre clientèle partout au Canada et ailleurs. Cela nous aidera également à renforcer davantage la plateforme pancanadienne de l'entreprise, en ajoutant des secteurs d'activités clés au portefeuille d'eStruxture », a déclaré Todd Coleman, président et chef de la direction d'eStruxture. «Nous sommes très heureux et honorés que ces groupes d'investissement continuent de nous soutenir et de démontrer leur engagement financier envers eStruxture.»

«Todd et l'équipe d'eStruxture ont clairement démontré leurs capacités à travers ce qu'ils ont déjà accompli. Nous sommes ravis de les soutenir à ce stade de leur croissance et sommes heureux de continuer de travailler avec eux dans le développement de leur entreprise pour assurer leur succès à long terme », a déclaré Fredric Rosenberg, responsable des solutions de crédit et des prêts directs chez Deutsche Bank .

« Cette transaction représente la 5e acquisition d'eStruxture depuis sa création en 2017 et consolide sa présence à l'échelle nationale », affirme Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe des Placements au Québec et de l'Investissement durable à la CDPQ. « Cet investissement s'inscrit dans notre volonté de favoriser l'expansion d'entreprises québécoises vers de nouveaux marchés. »

Fengate est désormais un partenaire d'investissement d'eStruxture par le biais de ses activités de capital-investissement et d'infrastructure. «Nous pensons que les centres de données sont une composante de plus en plus importante de l'écosystème des infrastructures et nous sommes heureux de soutenir cette entreprise en expansion stratégique», déclare Andrew Cogan, directeur général et responsable des investissements dans les infrastructures chez Fengate. «eStruxture est un opérateur éprouvé et, après avoir travaillé avec eux pendant plusieurs années, nous sommes fiers de la croissance qu'ils ont réalisée à ce jour et heureux de faire partie de cette prochaine étape, au nom de nos investisseurs», déclare Justin Catalano, directeur général et responsable du groupe capital-investissement chez Fengate.

eStruxture continuera de concentrer ses efforts d'investissement sur le Canada, un marché où elle continue d'entrevoir d'énormes possibilités. Le Canada est l'une des régions les plus actives pour la croissance et la consolidation des centres de données. Cela est dû à une augmentation de la demande pour des centres de données efficaces, à des initiatives pour des solutions de centres de données écologiques et à une croissance substantielle de la densité de puissance dans la région.

«Nous avons examiné les actifs dans d'autres régions du monde, mais le Canada demeure notre priorité. Nous centralisons nos opérations de colocation au Canada et nous nous engageons à investir dans l'économie canadienne, à créer plus d'emplois et à offrir le meilleur service à nos clients », déclare Coleman.

Pour plus d'informations sur eStruxture, visitez le www.estruxture.com.

À propos de eStruxture

eStruxture fournit des services réseau et de centres de données infonuagiques neutres dont la capacité, le rendement et la souplesse permettent d'exécuter les applications modernes et exigeantes des entreprises. Elles offrent aussi la marge de manœuvre nécessaire pour s'adapter rapidement aux changements imprévisibles dans les processus d'affaires. La société, dont le siège social est situé à Montréal, fournit un accès à un écosystème de plus de 900 clients qui font confiance à ses infrastructures essentielles et à son service de soutien axé sur la clientèle. Parmi ces clients figurent des exploitants, des fournisseurs de services infonuagiques, des entreprises médiatiques, des créateurs de contenu, des fournisseurs de services financiers et des sociétés. eStruxture offre des services de colocation, de nuage privé, de bande passante, de sécurité et de soutien de même que des services gérés à des clients de diverses tailles.

Pour en savoir plus, visitez le site www.estruxture.com. Suivez-nous sur Twitter @estruxture et LinkedIn www.linkedin.com/company/estruxture/.

