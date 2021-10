Les nouveaux membres de l'équipe incluent Maria Bolovis, Vice-présidente sénior, Opérations d'infrastructure et technologie, et Chris Ingram, Vice-président sénior, Ventes et marketing

MONTRÉAL, le 14 oct. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, eStruxture, le plus important fournisseur canadien de services réseau et de centres de données infonuagiques, est fier d'annoncer deux nouveaux ajouts à son équipe de direction: Maria Bolovis a été nommée au poste de Vice-présidente sénior, Opérations d'infrastructure et technologie et Chris Ingram, au poste de Vice-président sénior, Ventes et marketing.

«Grâce à notre croissance significative durant la dernière année, il est devenu impératif que nous adoptions une approche plus ciblée dans les domaines fonctionnels clés pour continuer à répondre et à dépasser les attentes de nos clients, employés et de nos actionnaires», déclare Todd Coleman, Président et chef de la direction d'eStruxture. «Nous sommes ravis que Maria et Chris se joignent à notre équipe dynamique et talentueuse, et nous sommes convaincus que leur leadership, leur grande expertise de l'industrie et leur vision permettront d'accélérer davantage la croissance d'eStruxture.»

Avant de rejoindre l'entreprise, Maria était responsable régionale des opérations des centres de données chez Amazon Web Services (AWS), et a joué un rôle déterminant dans le développement de leur présence dans l'infonuagique et les centres de données au Canada et à l'étranger. Elle apporte plus de 15 ans d'expérience dans l'exploitation et l'ingénierie des centres de données.

«J'ai hâte d'entamer le prochain chapître de ma carrière chez eStruxture et d'aider l'entreprise à franchir de nouvelles étapes. L'expertise et le dévouement d'eStruxture lui ont valu une solide réputation dans l'industrie et le titre de conseiller de confiance auprès de ses clients», ajoute Bolovis.

Avec plus de 25 ans d'expérience dans la vente aux entreprises et dans la direction des ventes, Chris possède une excellente expérience dans le secteur de la colocation et des services gérés. Avant de rejoindre eStruxture, il a occupé des postes de direction des ventes dans des entreprises comme Scalar Decisions, la division nationale des services d'hébergement de Bell Canada et Q9 Networks.

«Après près de dix ans chez Scalar Decisions (maintenant CDW), je suis ravi d'assumer ce nouveau rôle chez eStruxture, où je dirigerai l'équipe de vente et de marketing, et où je mènerai le plan stratégique de croissance des ventes. Je suis impatient de retrouver mes racines dans la direction des ventes, dans un secteur qui m'a toujours passionné», déclare Ingram.

À propos d'eStruxture

eStruxture fournit des services réseau et de centres de données infonuagiques neutres dont la capacité, le rendement et la souplesse permettent d'exécuter les applications modernes et exigeantes des entreprises. Elles offrent aussi la marge de manœuvre nécessaire pour s'adapter rapidement aux changements imprévisibles dans les processus d'affaires. La société, dont le siège social est situé à Montréal, fournit un accès à un écosystème de plus de 900 clients qui font confiance à ses infrastructures essentielles et à son service de soutien axé sur la clientèle. Parmi ces clients figurent des exploitants, des fournisseurs de services infonuagiques, des entreprises médiatiques, des créateurs de contenu, des fournisseurs de services financiers et des sociétés. eStruxture offre des services de colocation, de nuage privé, de bande passante, de sécurité et de soutien de même que des services gérés à des clients de diverses tailles.

SOURCE eStruxture

Renseignements: Contact média: Angela Adam, +1 888-369-2209, [email protected]