eStruxture Data Centers nomme Al Shulman au poste de vice-président sénior, Ventes et marketing

MONTRÉAL, le 16 mars 2021 /CNW/ - eStruxture, le plus important fournisseur canadien de services réseau et de centres de données infonuagiques neutres, annonce aujourd'hui l'arrivée de Al Shulman comme nouveau Vice-président sénior, Ventes et marketing. Avec plus de 20 ans d'expérience dans les secteurs des télécommunications et de l'énergie, Shulman se spécialise dans les stratégies de vente et de développement des affaires qui profitent à l'entreprise et à ses clients.

«Nous sommes heureux d'accueillir l'Al au sein de notre équipe de direction puisqu'il possède une expérience impressionnante en lien avec la croissance des revenus et de la base de clients, un service à la clientèle d'exception, des stratégies de fidélisation compétitives et le lancement de produits nouveaux et innovants sur le marché. Son expérience diversifiée et sa perspective unique nous aideront à accélérer davantage notre croissance au Canada et à élargir notre offre, tout en gardant les besoins de nos clients à l'esprit », déclare Todd Coleman, Président et chef de la direction d'eStruxture.

Avant de se joindre à eStruxture, Shulman était Vice-président des ventes chez Enercare Inc., où il dirigeait une équipe diversifiée de professionnels des ventes et du marketing. Il a déployé la suite de produits IdO Smarter Home, tout en élargissant le réseau de distribution à travers le pays. Shulman a précédemment occupé le poste de Vice-président du marketing chez Just Energy et a supervisé le lancement de nouvelles marques au détail d'énergie au Royaume-Uni, en Irlande et en Allemagne. Il a augmenté la part de marché des services sans fil en tant que Directeur général des ventes au détail nationales chez Rogers Communications. Il était également responsable du lancement exclusif de l'iPhone au Canada. Shulman est titulaire d'un MBA de l'Université York, Schulich School of Business.

« Je suis ravi de rejoindre l'équipe passionnée d'eStruxture, » déclare Shulman. « Au cours des deux dernières décennies, j'ai eu la chance de diriger des équipes exceptionnelles dans certaines des plus grandes entreprises du Canada. La croissance rapide d'eStruxture est vraiment impressionnante et je suis heureux de contribuer à ce prochain chapitre alors que nous continuons à étendre et à consolider notre position en tant que principal opérateur de centres de données au Canada. »

Pour plus d'informations sur eStruxture, veuillez visiter le www.estruxture.com.

À propos d'eStruxture

eStruxture fournit des services réseau et de centres de données infonuagiques neutres dont la capacité, le rendement et la souplesse permettent d'exécuter les applications modernes et exigeantes des entreprises. Elles offrent aussi la marge de manœuvre nécessaire pour s'adapter rapidement aux changements imprévisibles dans les processus d'affaires. La société, dont le siège social est situé à Montréal, fournit un accès à un écosystème de plus de 900 clients qui font confiance à ses infrastructures essentielles et à son service de soutien axé sur la clientèle. Parmi ces clients figurent des exploitants, des fournisseurs de services infonuagiques, des entreprises médiatiques, des créateurs de contenu, des fournisseurs de services financiers et des sociétés. eStruxture offre des services de colocation, de nuage privé, de bande passante, de sécurité et de soutien de même que des services gérés à des clients de diverses tailles.

Pour en savoir plus, visitez le site www.estruxture.com. Suivez-nous sur Twitter @estruxture et LinkedIn www.linkedin.com/company/estruxture/ .

