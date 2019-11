eStruxture Data Centers accueille VEERUM au sein de son centre de données de Calgary

CALGARY, Alberta, 5 novembre 2019 /CNW/ - eStruxture Data Centers, un important fournisseur canadien de solutions pour réseaux et pour centres de données infonuagiques neutres, et VEERUM, un fournisseur de logiciel-service établi à Calgary, travaillent désormais ensemble pour façonner l'avenir de la visualisation et de la gestion d'actifs. Les deux entreprises sont fières d'annoncer que VEERUM a choisi le centre de données de Calgary (CAL-1) d'eStruxture pour ses besoins en matière de connectivité réseau et de colocation. eStruxture a acquis l'établissement auprès de Shaw Communications en août 2019.

Environ 90 % des projets d'immobilisations dans le monde, qu'il s'agisse de nouvelles infrastructures ou de l'amélioration d'actifs existants d'immobilisations, font l'objet d'un dépassement budgétaire, menant à une perte de 1,6 mille milliards $ chaque année. Pour atténuer ce problème, VEERUM offre à sa clientèle la possibilité de créer des modèles virtuels en 3D de leurs projets par l'entremise de sa plate-forme infonuagique de visualisation d'actifs. Ainsi, les sociétés sont en mesure d'analyser l'avancement du projet, de vérifier les normes de qualité et de prendre des décisions axées sur des données pour solutionner les problèmes pouvant survenir. Aujourd'hui, alors qu'elle élargit sa clientèle au Canada comme à l'étranger, la société VEERUM s'est tournée vers eStruxture pour établir une stratégie prospective de colocation et de connectivité dans sa propre ville de Calgary.

« Étant l'une des plus grandes entreprises de télécommunications de Calgary et l'un des plus importants fournisseurs de solutions pour centres de données infonuagiques neutres, eStruxture nous offre l'accès direct de faible latence dont nous avons besoin pour mettre à très grande échelle les fournisseurs de notre choix », déclare David Lod, chef de la direction à VEERUM. « Homologuée SOC-II et PCI, la société nous procure la paix d'esprit du point de vue de la sécurité des données et de la continuité des activités commerciales. Alors que nous collaborions avec l'équipe d'experts d'eStruxture pour mettre au point une solution pouvant satisfaire nos exigences, nous avons été impressionnés par leur engagement envers le temps exploitable et leur approche axée sur le client. eStruxture est certainement un partenaire de choix lorsqu'il est question de solutions de colocation et de connectivité de pointe. »

« VEERUM est un nouveau partenaire intriguant pour l'équipe d'eStruxture en raison de l'appui précieux qu'il apporte à la réalisation de projets d'immobilisations à l'échelle planétaire », ajoute Jaime Leverton, vice-présidente principale et directrice commerciale à eStruxture. « Disposant des plus récentes technologies en matière d'équipement de distribution électrique, de refroidissement écoénergétique et de zones de sécurité multiples, notre centre de données CAL-1 est hautement évolutif et amplement capable de soutenir la croissance future de nos clients. Grâce aux partenariats que nous avons établis avec IX Reach, Megaport et AWS, de même qu'à notre réseau pancanadien de centres de données, les entreprises de Calgary peuvent augmenter la géoredondance et jouir d'un accès direct à un écosystème dynamique de fournisseurs de services réseau, d'applications et de nuages informatiques. Pour des sociétés de logiciel-service comme VEERUM, cela est essentiel, car elles recherchent des solutions qui peuvent les épauler alors qu'elles investissent de nouveaux marchés. »

Pour en apprendre plus à propos du centre de données d'eStruxture situé à Calgary, visitez le www.estruxture.com.

Pour en apprendre plus sur VEERUM, visitez le www.veerum.com.

À propos d'eStruxture :

eStruxture fournit des solutions pour réseaux et pour centres de données infonuagiques neutres dont la capacité, le rendement et la souplesse permettent d'exécuter les applications modernes et exigeantes des entreprises. Elles offrent aussi la flexibilité nécessaire pour s'adapter rapidement aux changements imprévisibles dans les processus d'affaires. La société, dont le siège social est situé à Montréal, procure un accès à un écosystème de plus de 900 clients qui font confiance à ses infrastructures essentielles et à son service de soutien orienté clientèle tout en dépendant de ceux-ci. Parmi ces clients se retrouvent des exploitants, des fournisseurs de services infonuagiques, des entreprises médiatiques, des créateurs de contenu, des fournisseurs de services financiers et des sociétés. eStruxture offre des services de colocation, de nuage privé, de bande passante, de sécurité et de soutien de même que des services gérés à des clients de diverses tailles.

Pour obtenir plus d'information, visitez le www.estruxture.com, et suivez-nous sur Twitter @estruxture et sur LinkedIn au https://www.linkedin.com/company/estruxture/.

Personne-ressource pour les médias :

Jaymie Scotto & Associates (JSA)

+1.866.695.3629, poste 21

pr@estruxture.com

À propos de VEERUM :

Fondé en 2014, VEERUM est un chef de file de l'industrie de l'optimisation de la propriété d'actifs. VEERUM offre une solution infonuagique Web sécurisée qui assure la gestion de données dans l'ensemble du cycle de vie des actifs et permet aux parties disposant de ces actifs d'afficher les données agrégées propres à ceux-ci sous forme de modèle 3D. La totalité de l'information est accessible afin de pouvoir procéder à la vérification complète de l'historique de l'actif.

VEERUM intègre les données existantes provenant de systèmes d'ingénierie, de fabricants d'équipement d'origine, d'entretien et de fiabilité, ainsi que de gestion documentaire. Des renseignements vérifiés numériquement sont fournis presque en temps réel pour permettre la prise rapide de décision.

Pour en savoir plus, veuillez visiter le www.veerum.com et suivez-nous sur LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/veerum.

Personne-ressource pour les médias :

Jordan Mathieson, gestionnaire de communications

communications@veerum.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/679185/eStruxture_Data_Centers_Logo.jpg

SOURCE eStruxture Data Centers

Related Links

http://www.estruxture.com