Prêt dans la seconde moitié de 2022, CAL-2 sera le plus grand centre de données de la région de Calgary, avec environ 93 000 pieds carrés d'espace et 30 MW de puissance.

MONTRÉAL, le 3 nov. 2021 /CNW Telbec/ - eStruxture, le plus important fournisseur canadien de services réseau et de centres de données infonuagiques, a annoncé aujourd'hui l'ajout d'un deuxième centre de données à Calgary. Prévue pour la seconde moitié de 2022, l'installation CAL-2 renforce l'engagement de l'entreprise à développer ses activités au Canada alors que la demande d'installations de grande capacité augmente sur le marché.

« Nous sommes entrés sur le marché de Calgary il y a trois ans avec la conviction que l'économie rebondirait et que le marché deviendrait un marché canadien clé des centres de données grâce à la croissance et à la demande des industries existantes et des nouvelles industries établissant leur empreinte de centre de données ici. Nous avons vécu cette croissance de première main, remplissant notre capacité à CAL-1, notre première installation à Calgary. Chez eStruxture, nous sommes convaincus que Calgary est en train de devenir l'un des pôles critiques pour les centres de données au Canada », a déclaré Todd Coleman, président et chef de la direction d'eStruxture. « Nous sommes très fiers de construire une centrale de colocation canadienne et nous nous engageons à investir dans l'économie canadienne, à créer plus d'emplois et à fournir le meilleur service à nos clients, y compris les entreprises à grande échelle. »

Située au nord de Calgary, l'installation CAL-2 sera le plus grand centre de données de niveau III conçu dans la région de Calgary, apportant une véritable capacité à très grande échelle sur le marché : 30 MW de puissance et près de 93 000 pieds carrés d'espace.

Avec une connectivité inter-sites entièrement diversifiée entre les installations CAL-1 et CAL-2 d'eStruxture et une distance de 23 km entre les sites, CAL-2 est idéalement positionné pour améliorer la redondance et offrir une capacité de réseau électrique diversifiée à ses clients. L'installation renforce l'engagement d'eStruxture à alimenter ses centres de données de manière plus durable en utilisant le même système de refroidissement gratuit sans eau qui est également présent dans l'installation de pointe MTL-2 de l'entreprise à Montréal. Avec trois salles de données initiales, le CAL-2 hautement évolutif et personnalisable sera capable de répondre à la demande toujours croissante des clients de l'entreprise, quelle que soit leur taille.

En tant que seul grand centre de données de colocation détenu et exploité par des Canadiens, eStruxture est devenu un véritable chef de file de l'industrie et un pionnier, offrant plus d'emplacements, de capacité et de connexions que les autres centres de données. Avec un total de 15 installations situées à Vancouver, Calgary, Toronto et Montréal, eStruxture est en mesure de soutenir les entreprises de toutes tailles à travers leur croissance rapide et leurs demandes imprévisibles.

eStruxture fournit des services réseau et de centres de données infonuagiques neutres dont la capacité, le rendement et la souplesse permettent d'exécuter les applications modernes et exigeantes des entreprises. Elles offrent aussi la marge de manœuvre nécessaire pour s'adapter rapidement aux changements imprévisibles dans les processus d'affaires. La société, dont le siège social est situé à Montréal, fournit un accès à un écosystème de plus de 1 500 clients qui font confiance à ses infrastructures essentielles et à son service de soutien axé sur la clientèle. Parmi ces clients figurent des exploitants, des fournisseurs de services infonuagiques, des entreprises médiatiques, des créateurs de contenu, des fournisseurs de services financiers et des sociétés. eStruxture offre des services de colocation, de nuage privé, de bande passante, de sécurité et de soutien de même que des services gérés à des clients de diverses tailles.

