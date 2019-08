eStruxture acquiert un centre de données de Calgary auprès de Shaw Communications; la société devient le plus grand fournisseur de centres de données neutres pour exploitants de cette ville

« Nous sommes ravis d'annoncer l'acquisition du centre de données le plus récent et le plus moderne de Calgary, et nous souhaitons la bienvenue aux employés et aux existants clients du centre de données de Shaw chez eStruxture », affirme Todd Coleman, président et chef de la direction d'eStruxture. « Cette acquisition vient appuyer notre stratégie, qui consiste à devenir le plus important fournisseur canadien neutre pour le nuage informatique et les exploitants. Nous continuerons de tout mettre en œuvre pour en offrir davantage à notre clientèle, soit plus de moyens, d'emplacements et de connexions réseau et infonuagiques. »

Dans le cadre de la transaction, les deux sociétés ont conclu une entente pluriannuelle selon laquelle Shaw maintiendra un lien de grossiste avec eStruxture et continuera de revendre les services de colocation par l'entremise du centre de données Calgary-1 pour rehausser davantage le portefeuille de services de connectivité de Shaw.

« Nous sommes heureux de travailler avec une entreprise canadienne aussi innovante et dynamique, laquelle permettra à Shaw Business de bonifier ses relations avec sa clientèle nouvelle et actuelle, tout en offrant à nos équipes un robuste partenaire en matière de centre de données pour vendre des services et pour mieux soutenir nos clients », soutient Katherine Emberly, présidente, activités commerciales, marque et communications à Shaw. « Axée sur la clientèle, la culture entrepreneuriale d'eStruxture s'aligne parfaitement sur nos activités commerciales et nous avons hâte de mettre en place cette relation de grossiste pour pouvoir mieux servir notre clientèle de l'ouest du Canada. »

La première partie du centre de données de Shaw a été mise en service en août 2015; l'Uptime Institute lui a accordé la certification « Tier III Design and Construction ». L'installation de 65 000 pieds carrés peut prendre en charge des densités de puissance exigeantes pouvant atteindre 30 kW par armoire. Conçu dans un souci de durabilité et d'efficacité, le centre de données est très écoénergétique grâce à un système de refroidissement à l'air libre de prochaine génération. Disposant d'une certification SSAE16/CSAE 3416 SOC2, l'emplacement est prêt pour la vérification et respecte les mesures de contrôle de plusieurs normes rigoureuses de conformité. eStruxture se concentrera à agrandir le riche écosystème de centre de données de Calgary qui regroupe des prestataires de services réseau et de services infonuagiques en plein essor. L'installation dispose d'une importante capacité prédéployée prête à servir la clientèle et qui peut être rapidement élargie pour soutenir la croissance future.

À propos d'eStruxture :

eStruxture fournit des solutions pour réseaux et pour centres de données infonuagiques neutres dont la capacité, le rendement et la souplesse permettent d'exécuter les applications modernes et exigeantes des entreprises. Elles offrent aussi la flexibilité nécessaire pour s'adapter rapidement aux changements imprévisibles dans les processus d'affaires. La société, dont le siège social est situé à Montréal, procure un accès à un écosystème de plus de 900 clients qui font confiance à ses infrastructures essentielles et à son service de soutien orienté clientèle tout en dépendant de ceux-ci. Parmi ces clients se retrouvent des exploitants, des fournisseurs de services infonuagiques, des entreprises médiatiques, des créateurs de contenu, des fournisseurs de services financiers et des sociétés. eStruxture offre des services de colocation, de nuage privé, de bande passante, de sécurité et de soutien de même que des services gérés à des clients de diverses tailles.

À propos de Shaw Communications Inc.

Shaw Communications inc. est une entreprise canadienne de connectivité de premier plan. La division Wireline regroupe les services aux consommateurs et aux entreprises. Le service aux consommateurs s'adresse aux clients résidentiels en leur offrant l'Internet à large bande, Shaw Go WiFi, des vidéos et des liaisons téléphoniques numériques. Le service aux entreprises, lui, fournit aux clients d'affaires Internet, des données, un accès Wi-Fi, des liaisons téléphoniques numériques et des services vidéo. La division sans fil, pour sa part, procure des services de données LTE et de données vocales sans fil grâce à une infrastructure réseau sans fil mobile qui s'élargit et s'améliore.

Shaw est inscrite aux Bourses de Toronto et de New York; elle fait partie de l'indice S&P/TSX 60 (symbole : TSX - SJR.B, SJR.PR.A, SJR.PR.B, NYSE - SJR, et TSXV - SJR.A). Pour obtenir plus d'information, veuillez visiter le www.shaw.ca.

