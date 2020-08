Estrie-Montréal-Montérégie - Bilan de l'opération Nord-Sud -- 61 individus condamnés à des amendes de 293 100 $

SHERBROOKE, QC, le 27 août 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs rend publique la liste des individus qui devront payer des amendes totalisant 293 100 $ pour différentes infractions, principalement à la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, commises sur le territoire de l'Estrie.

Rappelons que l'opération Nord-Sud s'est déroulée le 14 mars 2018 après une longue enquête et à la suite de plusieurs dénonciations et renseignements reçus de citoyens. Le démantèlement de ce réseau de braconnage, qui impliquait une centaine d'individus, a nécessité la participation d'une centaine d'agents de protection de la faune qui ont effectué 14 perquisitions. Il s'agit d'une importante opération antibraconnage portant principalement sur la vente illégale de perchaudes provenant du lac Memphrémagog. Soulignons que de nombreux médias avaient couvert cette opération en 2018.

La majorité des dossiers s'est réglée au terme d'un processus de facilitation judiciaire et, dans certains cas, les ententes incluaient un don à la Fondation de la faune du Québec qui a reçu 5 500 $ pour le fonds dédié au bassin versant du lac Memphrémagog.

Collaboration de la population

Les citoyens sont invités à poursuivre leur collaboration en signalant tout acte de braconnage ou comportement allant à l'encontre de notre patrimoine faunique ou de ses habitats à SOS Braconnage au 1 800 463-2191, par Internet au mffp.gouv.qc.ca/faune/sos-braconnage/ ou au bureau de la protection de la faune le plus près. L'information demeure confidentielle.

