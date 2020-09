Estrie - Inventaire de la population de dorés au lac Aylmer

SHERBROOKE, QC, le 23 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs annonce que des travaux de recherche auront lieu dans le lac Aylmer cet automne. Un inventaire de la population de dorés sera réalisé du 28 septembre au 2 octobre 2020.

Cette étude vise à établir l'état de la situation de la population de dorés en mesurant divers paramètres. L'analyse des résultats permettra d'évaluer l'efficacité des modalités de gestion en place. Les résultats obtenus guideront la prise de décisions pour favoriser une abondance de poissons adéquate permettant une bonne qualité de pêche.

La collaboration de tous les utilisateurs du lac Aylmer est sollicitée pour assurer le maintien de l'intégrité des équipements scientifiques utilisés afin de favoriser la réussite de l'étude. Il est demandé de ne pas circuler entre les bouées ni de s'en approcher. Des filets maillants seront installés à divers endroits et à différentes profondeurs dans le lac selon un protocole normalisé. Ces filets seront identifiés à l'aide de bouées blanches.

Le Ministère invite les citoyens à poursuivre leur collaboration en rapportant tout acte de braconnage ou geste qui va à l'encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du milieu naturel. Pour ce faire, ils peuvent communiquer avec SOS Braconnage, au numéro sans frais 1 800 463-2191, sur le site Web du Ministère ou au bureau de la protection de la faune le plus près.

