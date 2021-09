GATINEAU, QC, le 14 sept. 2021 /CNW/ -

Le directeur général des élections, Stéphane Perrault, a publié le nombre estimatif d'électeurs qui ont voté lors des quatre jours de vote par anticipation de l'élection fédérale en cours.

Les bureaux de vote par anticipation étaient ouverts du vendredi 10 septembre 2021 au lundi 13 septembre 2021, de 9 h à 21 h.

Selon les données préliminaires, quelque 5 780 000 électeurs ont voté par anticipation à cette élection générale, soit une augmentation de 18,46 % par rapport à l'élection générale de 2019, à laquelle 4 879 312 électeurs avaient voté par anticipation.

« Je remercie les électeurs qui ont voté par anticipation d'avoir fait preuve de patience et d'avoir contribué à rendre le vote sécuritaire pour tous. Je remercie également les dizaines de milliers de travailleurs électoraux qui ont rendu le vote possible, a déclaré le directeur général des élections, Stéphane Perrault. Les Canadiens peuvent encore participer à cet exercice démocratique important en votant le jour de l'élection ou en retournant leur bulletin de vote spécial au plus tard le 20 septembre. »

Les estimations du nombre d'électeurs ayant voté par anticipation dans chacune des 338 circonscriptions sont en cours de calcul et seront bientôt disponibles à elections.ca.

Élections Canada est un organisme indépendant et non partisan qui relève directement du Parlement.

