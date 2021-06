QUÉBEC, le 23 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec publie périodiquement pendant l'année un aperçu de ses résultats budgétaires. Il s'assure également de rendre disponible une mise à jour de l'estimation du solde budgétaire annuel lorsqu'il obtient de nouvelles informations pertinentes en cours d'année.

Le contexte exceptionnel lié à la pandémie de COVID-19 requiert une certaine prudence quant à l'établissement d'un portrait fiable des résultats budgétaires au 31 mars 2021. Plusieurs informations restent à évaluer pour qu'on puisse les comptabiliser adéquatement et d'autres seront rendues disponibles plus tardivement cette année en raison des initiatives mises en œuvre par le gouvernement pour faire face à la pandémie. En outre, les dépenses associées à la pandémie requièrent des analyses additionnelles, particulièrement en santé et en éducation. De plus, la mesure d'assouplissement permettant aux citoyens de reporter au 31 mai la production de leur déclaration de revenus a une incidence sur le délai de traitement des déclarations et, conséquemment, sur les revenus fiscaux comptabilisés pour l'exercice financier.

C'est donc dans ce contexte que le ministère des Finances présente aujourd'hui une estimation des résultats budgétaires du gouvernement du Québec pour l'année financière 2020-2021. Un déficit budgétaire de 10,0 milliards de dollars pour l'année financière est ainsi attendu, une amélioration de 2,0 milliards de dollars par rapport au déficit de 12,0 milliards de dollars qui était prévu dans le Rapport mensuel des opérations financières au 28 février 2021, diffusé le 28 mai dernier.

Les estimations publiées aujourd'hui sont préliminaires. Le solde budgétaire définitif sera présenté à l'automne prochain dans les Comptes publics 2020-2021.

Une amélioration de 2,0 milliards de dollars des résultats attendue pour l'année 2020-2021

Sur la base des renseignements disponibles au 23 juin 2021, une révision à la baisse du déficit de 2,0 milliards de dollars est prévisible, le portant à 10,0 milliards de dollars.

Ce résultat est notamment tributaire de la reprise économique, qui a été plus forte que prévu au Québec. En effet, grâce aux mesures de soutien et de relance économiques qui ont préservé le pouvoir d'achat des ménages et aidé les entreprises à faire face à la pandémie, une croissance plus forte que prévu a été observée dans certains secteurs de l'économie. Au premier trimestre de 2021, le PIB réel du Québec aux prix du marché a augmenté de 1,4 % par rapport au trimestre précédent (+5,9 % à taux annualisé); un recul de 2,1 % était attendu lors de la publication du budget de mars 2021.

La performance de l'activité économique a contribué à l'amélioration de 967 millions de dollars des revenus autonomes. Des encaissements plus élevés que prévu sont observés aux impôts des sociétés en raison notamment des aides gouvernementales d'urgence, qui ont soutenu les bénéfices des sociétés. De plus, la croissance vigoureuse des ventes au détail et des mises en chantier au premier trimestre de 2021 s'est reflétée favorablement sur les revenus provenant des taxes à la consommation. Les résultats des entreprises du gouvernement ont par ailleurs été meilleurs qu'attendu.

Le gouvernement a agi rapidement au cours de cette année exceptionnelle en accordant le soutien financier nécessaire aux citoyens et aux entreprises et en assurant le fonctionnement des programmes des ministères et organismes gouvernementaux. Au cours de l'année, le gouvernement a notamment mis en place des initiatives totalisant 13,4 milliards de dollars pour soutenir l'économie et soutenir le système de santé et les Québécois dans le contexte de pandémie et d'urgence sanitaire.

Or, les plus récentes estimations indiquent une diminution de 1,8 milliard de dollars des dépenses de portefeuilles, en raison principalement des besoins moins importants que prévu.

Le point sur la situation économique et financière du Québec qui sera présenté au cours de l'automne 2021 sera l'occasion de faire le bilan de la gestion de la crise sanitaire et de poursuivre les actions pour renforcer la relance de l'économie et répondre aux besoins des Québécois.

Citation :

« Par souci de transparence, nous présentons aujourd'hui une estimation des résultats budgétaires pour l'année financière 2020-2021, qui a été marquée par des défis historiques.

Les résultats sont meilleurs qu'attendu, puisque le déficit est maintenant estimé à 10,0 milliards de dollars. Cette amélioration est due à la vigueur de la reprise économique soutenue par nos mesures de relance économique et par nos mesures d'aide destinées à nos entreprises et aux Québécois.

Le Québec est en voie de retrouver tout son dynamisme économique. Nous allons poursuivre nos actions pour accélérer la relance, soutenir la reprise sécuritaire des activités et répondre aux besoins des Québécois. »

Eric Girard, ministre des Finances et ministre de l'Économie et de l'Innovation

Annexe

- Estimation des résultats budgétaires pour 2020-2021 -

Cette annexe présente une estimation, en date du 23 juin 2021, des résultats budgétaires du gouvernement du Québec pour l'année financière 2020-2021.

RÉSULTATS CONSOLIDÉS ATTENDUS EN 2020-2021

(en millions de dollars)





Estimation

du 28 mai 2021

Estimation

du 23 juin 2021 2019-2020 2020-2021 Variation (%) Révisions 2020-2021 Variation (%) Revenus autonomes 91 747 91 365 -0,4 967 92 332 0,6 Transferts fédéraux 25 228 30 687 21,6 −432 30 255 19,9 Revenus consolidés 116 975 122 052 4,3 535 122 587 4,8 Dépenses de portefeuilles(1) −107 216 −123 373 15,1 1 780 −121 593 13,4 Service de la dette −7 676 −7 665 −0,1 −16 −7 681 0,1 Dépenses consolidées −114 892 −131 038 14,1 1 764 −129 274 12,5 Provision pour risques économiques et autres mesures de soutien et de relance -- -- -- -- -- -- SURPLUS (DÉFICIT)(2) 2 083 −8 986 -- 2 299 −6 687 -- LOI SUR L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE











Versements des revenus consacrés au Fonds des générations −2 606 −3 014 -- −299 −3 313 -- SOLDE BUDGÉTAIRE(3) −523 −12 000 -- 2 000 −10 000 -- (1) Les dépenses de portefeuilles incluent l'incidence du changement d'application de la norme comptable sur les paiements de transfert. (2) Il s'agit du solde au sens des comptes publics. (3) Il s'agit du solde budgétaire au sens de la Loi sur l'équilibre budgétaire avant utilisation de la réserve de stabilisation.

RÉVISIONS DU SOLDE BUDGÉTAIRE DEPUIS LE BUDGET DE MARS 2021

(en millions de dollars)



SOLDE BUDGÉTAIRE(1) - BUDGET DE MARS 2021 -15 000 Révisions

Amélioration des revenus 2 285 Révision des dépenses 1 764 Élimination de la provision pour risques économiques et autres mesures de soutien et de relance 1 250 Fonds des générations -299 Total des révisions 5 000 SOLDE BUDGÉTAIRE(1) - ESTIMATION DU 23 JUIN 2021 -10 000 (1) Il s'agit du solde budgétaire au sens de la Loi sur l'équilibre budgétaire avant utilisation de la réserve de stabilisation.

