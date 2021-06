NEW YORK, 3 juin 2021 /CNW/ - Estée Lauder a annoncé aujourd'hui avoir signé un contrat avec l'une des vedettes les plus en vue de l'industrie de la mode, Adut Akech, qui devient la nouvelle ambassadrice mondiale de la marque. Adut Akech participera à différentes campagnes de maquillage et de soins de la peau en ligne, en magasin, à la télévision et dans la presse écrite. Les premières campagnes la mettant en vedette seront présentées en juillet 2021. Adut Akech s'ajoute à la liste actuelle des talents mondiaux d'Estée Lauder, qui comprend Ana de Armas, Anok Yai, Bianca Brandolini D'Adda, Carolyn Murphy, Diana Penty, Grace Elizabeth, Karlie Kloss, Kōki et Yang Mi.

Adut Akech pour Estée Lauder

« Adut Akech est l'une des vedettes les plus influentes dans le monde de la mode, a déclaré Stéphane de La Faverie, président du groupe The Estée Lauder Companies et président mondial des marques Estée Lauder et AERIN. Nous pensons que son histoire incroyable, sa belle personnalité et sa beauté rayonnante nous aideront à continuer d'inspirer nos consommateurs et à établir des liens avec eux, tout en faisant d'elle une icône de beauté de sa génération. »

« Faire partie de la famille d'Estée Lauder est un rêve devenu réalité, a déclaré Adut Akech. Estée Lauder a un patrimoine extraordinaire et l'histoire de Mme Estée Lauder continue d'être une source d'inspiration pour les femmes du monde entier. Comme elle, j'espère inspirer les filles du monde entier à ne jamais renoncer à leurs rêves. »

À propos d'Adut Akech

Adut Akech est actuellement l'un des talents les plus convoités de l'industrie de la mode. Elle a remporté l'honneur convoité du mannequin de l'année lors de l'édition 2019 des Fashion Awards, et elle fait partie de la liste TIME100 Next 2019.

Originaire du Soudan du Sud, elle est née lors d'un voyage au camp de réfugiés de Kakuma, au Kenya, et elle a vécu ses premiers jours en tant que réfugiée. Elle a finalement immigré avec sa famille à Adélaïde, en Australie, où elle s'est jointe à une agence de mannequins locale en tant qu'étudiante. Elle a été présentée en exclusivité mondiale pour le premier défilé Yves Saint-Laurent d'Anthony Vaccarello en 2016. Depuis, elle est devenue la muse de stylistes de renommée comme Pierpaolo Piccioli de Valentino et feu Karl Lagerfeld de Chanel, et elle a également participé à des défilés pour Alexander McQueen, Calvin Klein, Miu Miu et Prada, entre autres.

Adut Akech a réalisé des campagnes pour Bottega Veneta, Chanel, Fendi, Givenchy, Marc Jacobs, Moschino, Saint-Laurent, Valentino et Versace, entre autres. Elle a également figuré sur les couvertures et participé à des éditoriaux pour American Vogue, British Vogue, Italian Vogue, Vogue Australia, Japanese Vogue, Vogue Paris, Vogue Korea, i-D, et bien d'autres, et elle a travaillé avec des photographes légendaires comme Steven Meisel, Inez & Vinoodh, Tyler Mitchell et Tim Walker. Elle est représentée par The Society Management New York.

À l'extérieur de sa carrière dans la mode, Adut Akech a récemment commencé à collaborer avec l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) afin de promouvoir les causes qui soutiennent les réfugiés dans le monde entier. Elle espère que son histoire incitera de nombreuses personnes à s'investir davantage dans l'amélioration du sort des réfugiés.

À propos d'Estée Lauder

Estée Lauder est la marque phare de The Estée Lauder Companies Inc. Fondée par Estée Lauder, l'une des premières femmes entrepreneurs du monde, son héritage se poursuit aujourd'hui avec la création de produits de soin et de maquillage innovants, sophistiqués et performants et de parfums iconiques, tous caractérisés par une connaissance profonde des besoins et envies des femmes. Aujourd'hui, Estée Lauder s'adresse aux femmes dans plus de 150 pays et territoires dans le monde et dans une série de points de vente, à la fois en magasin et en ligne. Et chacune de ces relations reflète les convictions puissantes et authentiques ainsi qu'un point de vue résolument féminin.

