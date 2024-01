MONTRÉAL, le 16 janv. 2024 /CNW/ - La Commission de coopération environnementale (CCE) a le plaisir d'annoncer la nomination d'Esteban Escamilla Prado, docteur et professeur-chercheur au Centre universitaire régional de l'est (CRUO) de l'Université autonome Chapingo (UACh) à Huatusco (Veracruz), au poste de président du Comité consultatif public mixte (CCPM) de la CCE pour 2024.

Ingénieur agronome et détenteur d'une maîtrise et d'un doctorat spécialisé en écosystèmes agricoles tropicaux du Collège d'études supérieures de l'UACh, M. Escamilla Prado a rédigé sa thèse de doctorat sur l'étude de la qualité du café biologique au Mexique. Il est actuellement directeur de recherche au Centre national de recherche, d'innovation et de développement technologique du café (Cenacafé).

« J'ai eu le plaisir de travailler avec Esteban au cours de la dernière année dans le cadre de projets du CCPM. Il partage avec nous sa grande expérience en matière de politiques, de même que son leadership dans le secteur privé et le milieu universitaire. Je suis ravi de poursuivre ma collaboration avec lui à son poste de président du CCPM pour 2024, a déclaré Jorge Daniel Taillant, directeur exécutif de la CCE. Avant d'être nommé au CCPM, il a collaboré étroitement avec la CCE à de nombreux enjeux liés au développement durable et aux connaissances écologiques traditionnelles au Mexique et en Amérique du Nord. Il a joué un rôle de premier plan au sein du CCPM, notamment en aidant le Comité, la CCE et ses divers comités dans la coordination d'initiatives de protection de l'environnement en Amérique du Nord. Il apporte un regain d'énergie fort apprécié à la CCE de même qu'à ses pairs et collègues, dans le cadre de nombreux projets du CCPM et de la Commission. Esteban succède à Octaviana Trujillo au poste de président du CCPM, et je suis convaincu qu'il continuera d'élargir de façon constructive les initiatives de sensibilisation et de mobilisation entre le CCPM et le Groupe de spécialistes des connaissances écologiques traditionnelles. Je lui souhaite bonne chance et beaucoup de succès à son nouveau poste. »

En plus de ses charges de recherche et d'enseignement, il consacre une partie de son temps à des activités de formation et de communication. Il offre des programmes de certification dans les domaines de la caféiculture intégrée et durable, de l'agriculture biologique, de la biodiversité, de l'exploitation durable des terres et de l'agroforesterie. Tout au long de sa carrière professionnelle, il a participé à diverses activités portant sur la caféiculture intégrée et durable au Mexique ainsi que dans divers pays producteurs de café de l'Amérique centrale et du Sud, principalement en offrant de la formation et des conseils techniques à des coopératives de producteurs autochtones à petite échelle. Depuis 2019, il est actif au sein de programmes communautaires durables axés sur le rétablissement de l'environnement dirigés par le Secrétariat au Bien-être social du Mexique. Il participe actuellement à un programme de recherche international mené sous l'égide de l'organisation World Coffee Research visant l'amélioration génétique des variétés de café au Mexique et dans d'autres pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine afin d'accroître leur résilience face aux changements climatiques.

« En cette année de 30e anniversaire de la CCE, nous avons l'occasion idéale de renforcer l'intégration et la coopération environnementale en Amérique du Nord, et de protéger son précieux patrimoine bioculturel par la promotion de la justice climatique, de l'inclusion sociale et du commerce durable. En ce sens, le Canada, le Mexique et les États-Unis ont la possibilité d'appuyer un secteur agroalimentaire à la fois durable, solidaire et résilient », a déclaré M. Escamilla Prado.

Étant lui-même producteur de café biologique, il est membre fondateur de la coopérative Catuai Amarillo et de l'Integradora de Cafés Especiales de las Altas Montañas (Incafesam, coopérative intégratrice de cafés spéciaux cultivés en haute montagne), deux entreprises sociales qui exportent du café biologique aux États-Unis et en Europe. M. Escamilla Prado est également membre et actuel président du conseil d'administration de la Certificadora Mexicana de Productos y Procesos Ecológicos (Certimex, certificateur mexicain de produits et de procédés écologiques).

