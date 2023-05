Est de Montréal : 50 organisations et personnalités soutiennent un REM de l'Est relié directement au cœur de la métropole

MONTRÉAL, le 23 mai 2023 /CNW/ - Dans une lettre ouverte publiée aujourd'hui, 50 personnalités des milieux économiques, sociaux, culturels et environnementaux affirment qu'il apparaît primordial que, dans un horizon rapproché, l'Est de Montréal soit équipé d'un nouveau transport collectif structurant relié au cœur de la métropole ainsi qu'au reste du réseau.

Les 50 représentants d'organisation affirment également qu'« un REM pour l'Est de l'île de Montréal sans lien au centre-ville, et donc sans lien avec le cœur du réseau pour faciliter et pour permettre des interconnexions simples avec tous les secteurs de la ville, c'est une occasion ratée. Cela renforcerait et rendrait permanente une profonde iniquité économique et sociale envers l'Est de Montréal, particulièrement par rapport à l'ouest de la Ville. »

En février dernier, dans son allocution lors d'un événement de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal où étaient rassemblés plus de 300 partenaires de l'Est de Montréal, la nouvelle ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, a semé l'enthousiasme en rappelant l'importance de considérer le lien direct avec le centre-ville. Les signataires de la lettre appellent à considérer et étudier sérieusement cette option dès maintenant.

L'urgence d'une prise de leadership

Les signataires interpellent donc la mairesse Plante et la vice-première ministre et ministre des Transports Guilbault à d'assumer le leadership nécessaire « puisque dans la situation d'urgence dans laquelle nous sommes, un plan en 2026, c'est beaucoup trop loin. »

SOURCE Vivre en Ville

Renseignements: Pierre Choquette, Vice-président communications et affaires publiques, 514-349-5560 | [email protected]; Samuel Pagé-Plouffe, Directeur - Affaires publiques et gouvernementales, 514-714-6762 | [email protected]