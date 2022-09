KHIDI lance le site officiel de Medical Korea pour faciliter l'accès aux services médicaux en Corée

SÉOUL, Corée du Sud, 19 septembre 2022 /CNW/ - Le Korea Health Industry Development Institute (KHIDI) a remanié le site officiel de Medical Korea (www.medicalkorea.or.kr), qui contient des renseignements sur l'utilisation des services médicaux coréens.

Montée en puissance du tourisme médical en Corée!

La Corée a été récompensée deux fois consécutives par l'International Medical Travel Journal (IMTJ) en tant que destination de l'année dans la catégorie du tourisme médical. Le pays est reconnu mondialement pour sa compétitivité dans le domaine du tourisme médical. Depuis 2009, plus de 3 millions de patients se sont rendus en Corée pour y recevoir des traitements médicaux.

Des renseignements sur les opérations et les traitements médicaux spéciaux, incluant l'oncologie, la cardiologie et la transplantation d'organes, sont disponibles sur le site Web de Medical Korea, qui contient aussi une liste de cliniques et d'hôpitaux désignés pour traiter des patients étrangers.

Il offre également divers autres renseignements essentiels pour voyager en Corée, par exemple sur les types de visas médicaux, le traitement des visas et le remboursement d'impôt pour la chirurgie esthétique. Il fournit également des directives sanitaires détaillées concernant les maladies graves telles que l'infarctus cérébral, le cancer du sein et les maladies respiratoires, et suggère des activités quotidiennes pour améliorer l'immunité et la concentration.

Le site Web officiel de Medical Korea est présenté en quatre langues : anglais, chinois, japonais et russe. Cliquez sur le lien ci-dessous pour consulter le site Web.

À propos de KHIDI

Le Korea Health Industry Development Institute (KHIDI) est une institution affiliée au gouvernement et qui relève du ministère de la Santé et du Bien-être de la République de Corée. Le KHIDI a été créé en 1999 dans le but de fournir un soutien professionnel et systématique au développement de l'industrie coréenne de la santé, afin d'améliorer sa compétitivité à l'échelle mondiale.

Son objectif est de promouvoir des services de soins de santé avancés dans une perspective à long terme, afin de transformer le secteur de la santé pour en faire un nouveau moteur de croissance pour l'économie créative de la Corée. Le KHDI souhaite créer une « vague coréenne » dans l'industrie mondiale des soins de santé, en combinant la puissance des services médicaux, produits pharmaceutiques, appareils médicaux et produits cosmétiques coréens.

