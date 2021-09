Essor mondial des technologies éducatives : Le Québec et ses entreprises edtech ont un rôle à jouer

MONTRÉAL, le 8 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Au cours des derniers mois, la pandémie a accéléré de façon fulgurante la demande pour l'usage du numérique en éducation. Déjà bien au fait de l'importance de la transformation numérique de l'éducation, l'Association Edteq (Entreprises pour le développement des technologies éducatives au Québec) a mené à l'hiver 2021 une étude de la filière edtech québécoise en collaboration le ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec.

Cette étude, qui arrive à point nommé après plus d'une année où la fermeture des écoles et les différentes mesures sanitaires ont eu entre autres conséquences de promouvoir l'enseignement à distance, comprend des pistes de développement concrètes en vue de positionner le Québec dans ce marché en forte croissance.

Le marché nord-américain voué à croître plus rapidement

On observe à l'échelle mondiale une prévision de croissance soutenue pour les technologies éducatives de l'ordre de plus de 14 % annuellement au cours des 5 prochaines années, pour atteindre 404 milliards de dollars américains à la fin de cette période. Parmi les facteurs qui favoriseront la croissance du marché, on note la popularité des services infonuagiques, l'amélioration de la sécurité et de la flexibilité opérationnelle, le prix abordable et l'accessibilité. Au niveau des exportations, le reste du Canada constitue la clientèle la plus importante des organisations québécoises avec 80 % de toutes les ventes hors Québec, suivi par l'Europe avec 58 % et les États-Unis avec 44 %.

Favoriser les entreprises québécoises dans le processus d'approvisionnement

Faire la promotion des edtech comme solutions en vue de s'attaquer à des problématiques précises (réussite scolaire des garçons, atténuation des difficultés d'apprentissage, pénurie d'enseignant(e)s, etc.) demeure une excellente avenue en vue de favoriser l'adoption des technologies éducatives par le réseau de l'éducation, mais aussi par les familles. « Le secteur du edtech québécois se démarque par son expertise pédagogique unique, son savoir-faire technologique et son dynamisme. Alors que l'expérience de l'école a été transformée à tout jamais par la pandémie, les pédagogies innovantes créées au Québec, pour le Québec, lèvent la main pour aider tous les acteurs du milieu à favoriser le mieux-être et la réussite des élèves», affirme Shawn Young, président de l'Association Edteq. À ce titre, une collaboration étroite entre le gouvernement et les organismes en edtech permettra un plus grand rayonnement du secteur.

Lien vers l'étude sectorielle: https://www.edteq.ca/etude-du-secteur-des-technologies-numeriques-educatives/

