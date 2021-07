Essor du secteur québécois des sciences de la vie - Québec accorde 3,5 M$ à MEDTEQ+ pour accélérer les démarches d'innovation des entreprises

QUÉBEC, le 20 juill. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée à l'Économie, Mme Lucie Lecours, annonce le versement d'une contribution financière de 3,5 millions de dollars au Consortium industriel de recherche et d'innovation en technologies médicales, MEDTEQ+, pour les années 2020 à 2023. Cette somme servira à consolider le système québécois d'innovation, à soutenir les entrepreneurs des sciences de la vie ainsi qu'à favoriser le développement et la maturation des innovations en technologies médicales et en intelligence artificielle en santé.

MEDTEQ+ pourra ainsi appuyer des projets d'établissements du réseau de la santé et des services sociaux désireux de développer une offre de services cohérente avec les besoins de l'industrie des sciences de la vie. Cette offre pourra être harmonisée à travers les établissements et rendue accessible aux PME québécoises concernées.

En outre, la ministre Lucie Lecours souligne la réalisation, à ce jour, de plus de cent projets financés par l'entremise de MEDTEQ+ depuis la création du consortium en 2013. Ces projets ont été menés dans les domaines de l'intelligence artificielle, de la réalité augmentée et virtuelle, des nanotechnologies, de l'optique-photonique, des biomatériaux, de l'impression 3D et de la robotique, entre autres. Ils ont bénéficié de l'apport de plus de 180 partenaires industriels et universitaires au cours des huit dernières années.

« Les sciences de la vie représentent l'un des secteurs les plus dynamiques et innovateurs de l'économie québécoise, et la recherche et l'innovation figurent parmi les fers de lance de notre prospérité. Avec des partenaires experts comme MEDTEQ+, notre gouvernement soutient le développement des PME du domaine des technologies médicales, qui ont des répercussions réelles sur la vie des patients du Québec et d'ailleurs. »

Lucie Lecours, ministre déléguée à l'Économie

MEDTEQ+ crée des maillages de première ligne entre les entreprises, les universités, les établissements du réseau de la santé et des services sociaux et les centres de recherche.

L'organisme accélère les démarches d'innovation des entreprises du Québec en cofinançant les projets de recherche et de développement en partenariat, principalement dans les domaines des technologies médicales et de l'intelligence artificielle en santé.

