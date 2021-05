Essor des technologies de l'information et de l'intelligence artificielle - Appui de 22 M$ au Centre de recherche informatique de Montréal

MONTRÉAL, le 20 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, confirme le versement d'une subvention maximale de 20 millions de dollars au Centre de recherche informatique de Montréal (CRIM) afin de soutenir ses activités de recherche appliquée en technologies numériques et son fonctionnement au cours des cinq prochaines années. De plus, le gouvernement du Québec accorde, par l'entremise du Programme de soutien aux organismes de recherche et d'innovation, 2 019 179 $ au CRIM pour appuyer la réalisation de son projet Infrastructure de calcul et de stockage pour les activités de recherche et développement.

Le CRIM continuera ainsi de développer, en collaboration avec ses clients et ses partenaires, des technologies innovatrices et un savoir-faire de pointe en technologies de l'information et en intelligence artificielle, qui seront transférés vers les entreprises et les organismes québécois pour leur permettre de mieux exploiter le pouvoir des données et de devenir plus performants et compétitifs.

Quant au projet Infrastructure de calcul et de stockage pour les activités de recherche et développement, il consiste à acquérir des équipements informatiques pour répondre au programme scientifique du CRIM. Il vise à doter le Centre d'une capacité de calcul interne minimale lui permettant de répondre rapidement à certaines demandes d'entreprises présentant des exigences particulières de sécurité ou autres.

Citations :

« L'appui de notre gouvernement au CRIM va intensifier la recherche appliquée dans les domaines des technologies de l'information et de l'intelligence artificielle au bénéfice des entreprises du Québec. On rappelle souvent que l'innovation est primordiale dans le contexte de la relance économique. Avec cette annonce, on encourage nos entreprises à accroître leur performance et leur compétitivité. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

« Le CRIM est reconnu au sein de l'écosystème montréalais et québécois d'innovation pour la valeur ajoutée et les retombées socioéconomiques de ses activités. Le soutien financier du gouvernement du Québec permettra de consolider ses effectifs et de maintenir son expertise, hautement qualifiée et recherchée. Il aidera le Centre à poursuivre son mandat de recherche appliquée, de développement et de transfert de savoir-faire pratique pour répondre aux besoins des organisations. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Notre gouvernement est déterminé à faire du Québec un pôle d'expertise en matière de haute technologie et d'intelligence artificielle. Le soutien financier accordé au CRIM favorisera une plus grande effervescence dans les milieux de recherche, ce qui permettra aux entreprises, aux organismes et aux institutions gouvernementales de profiter au maximum des percées scientifiques. C'est par des initiatives comme celle-ci que le Québec poursuit avec vigueur sa transformation numérique. »

Éric Caire, ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale et ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels

Faits saillants :

Créé en 1983, le CRIM est un organisme à but non lucratif qui agit à titre de centre de recherche appliquée en technologies de l'information et en intelligence artificielle.

Ses actions contribuent au dynamisme du milieu québécois des technologies de l'information et de l'intelligence artificielle depuis maintenant trente-cinq ans.

La contribution gouvernementale annoncée aujourd'hui permettra au CRIM d'accroître ses travaux de recherche appliquée dans ces secteurs de pointe.

Le Programme de soutien aux organismes de recherche et d'innovation a pour but de consolider le système d'innovation québécois et ses composantes, et d'augmenter la compétitivité des entreprises et de la société par l'innovation.

Ministère de l'Économie et de l'Innovation sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation

Renseignements: Sources : Mathieu St-Amand, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation, Tél. : 418 691-5650; Éric Laporte, Attaché de presse, Cabinet de la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Tél. : 418 643-6980; Nathalie St-Pierre, Conseillère politique et responsable des relations médias, Cabinet du ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale et ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels, Tél. : 418 643-5926; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie et de l'Innovation, Tél. : 418 691-5698, poste 4868, Cell. : 418 559-0710

Liens connexes

http://www.economie.gouv.qc.ca