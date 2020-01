Essor de l'intelligence artificielle dans la Capitale-Nationale - Plus de 3 M$ pour la création du Pôle d'expertise régionale en intelligence artificielle

QUÉBEC, le 29 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde 3 094 265 $ sur trois ans pour la mise en place du Pôle d'expertise régionale en intelligence artificielle. Piloté par l'Institut intelligence et données de l'Université Laval, ce pôle viendra appuyer les forces de la région de Québec actives dans le domaine et stimuler encore davantage le développement économique de l'Est-du-Québec.

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui en compagnie du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale suppléant, M. Jonatan Julien.

Ce projet d'importance pour la région vise principalement deux objectifs :

la formation d'une main-d'œuvre qualifiée en intelligence artificielle par l'appui à la maîtrise en informatique - intelligence artificielle, et la création d'une offre de formation continue spécialisée sur le sujet;

l'accompagnement des entreprises et des organismes de la région souhaitant intégrer l'intelligence artificielle dans leurs pratiques et leurs outils.

Cette initiative s'inscrit dans la Stratégie pour l'essor de l'écosystème québécois en intelligence artificielle du Comité d'orientation de la grappe en intelligence artificielle.

Citations :

« Notre appui à la création du Pôle d'expertise régionale en intelligence artificielle dans la Capitale-Nationale envoie un signal fort quant au soutien panquébécois du gouvernement à l'écosystème en intelligence artificielle du Québec. Ce pôle agira comme correspondant local au centre d'expertise du complexe O Mile-Ex, à Montréal. Une collaboration étroite avec les acteurs de ce centre est de mise pour coordonner nos efforts et mettre en commun les ressources utiles au développement et à la valorisation des activités économiques en intelligence artificielle au Québec. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière

« L'Université Laval possède déjà une grande expertise en intelligence artificielle, et il convient de la consolider et de mobiliser les acteurs régionaux afin de présenter une offre de services aux entreprises de la Capitale-Nationale. C'est un secteur d'avenir dans lequel il faut s'investir collectivement et que notre gouvernement est fier d'appuyer dans la région de Québec. La création du Pôle d'expertise régionale en intelligence artificielle est une initiative importante pour la mise en commun des connaissances et des savoir-faire en la matière et pour la collaboration des intervenants des milieux de la recherche et de l'entrepreneuriat. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale suppléant

« La recherche de l'Institut intelligence et données aura des répercussions dans toutes les sphères de la vie humaine. Elle visera à créer des savoirs et des solutions à partir des données, à connecter les objets entre eux et avec les humains, et à rendre nos technologies plus intelligentes et efficientes, tout cela au profit des individus et des communautés. L'appui annoncé aujourd'hui confirme le leadership de l'Université Laval dans ce domaine et nous permettra de consolider notre apport aux grands défis de société, tels que les transitions numérique, démographique et énergétique. »

Sophie D'Amours, rectrice de l'Université Laval

« L'Institut intelligence et données vient fédérer, dans un esprit multidisciplinaire, les expertises en intelligence artificielle et en valorisation des données présentes à l'Université Laval. En tant que pôle d'expertise régionale, il propulsera la capacité d'innovation de la région de Québec et y deviendra un acteur incontournable pour le développement de ces domaines. C'est un rôle important qui nous est confié. L'Institut a tout en main pour devenir un intervenant majeur à l'échelle provinciale, nationale et internationale. »

Christian Gagné, directeur scientifique de l'Institut intelligence et données

Faits saillants :

L'Université Laval développe son expertise en intelligence artificielle par l'entremise du Centre de recherche en données massives, du Groupe de recherche en apprentissage automatique de l'Université Laval , du regroupement stratégique REPARTI, du Centre de recherche REPARTI de l'Université Laval , et du Laboratoire de vision et systèmes numériques.

développe son expertise en intelligence artificielle par l'entremise du Centre de recherche en données massives, du Groupe de recherche en apprentissage automatique de l'Université , du regroupement stratégique REPARTI, du Centre de recherche REPARTI de l'Université , et du Laboratoire de vision et systèmes numériques. L'Université Laval offre depuis l'automne 2018 un programme de maîtrise en informatique - intelligence artificielle.

offre depuis l'automne 2018 un programme de maîtrise en informatique - intelligence artificielle. Le gouvernement du Québec a consenti une enveloppe de 50 millions de dollars à l'Université de Montréal et au Mila pour soutenir la mise en place de la Stratégie pour l'essor de l'écosystème québécois en intelligence artificielle.

Les activités du Pôle d'expertise régionale en intelligence artificielle seront complémentaires à celles du complexe O Mile-Ex, à Montréal, lequel réunit d'importants acteurs du domaine de l'intelligence artificielle, comme le Mila, l'IVADO, Element AI et plusieurs entreprises.

