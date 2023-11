Essipit en marche vers une protection accrue de son Nitassinan (territoire ancestral) : le projet Essipiunnu-meshkanau est lancé

ESSIPIT, QC, le 29 nov. 2023 /CNW/ - Le Conseil de la Première Nation des Innus Essipit (CPNIE) annonce aujourd'hui le lancement du projet Essipiunnu-meshkanau visant à créer un réseau d'habitats connectés, protégés et conservés sur son Nitassinan au bénéfice de la biodiversité et des Essipiunnuat.

Le leadership autochtone en action

Initiative Essipiunnu-meshkanau (projet d'aire protégée et de conservation autochtone) (Groupe CNW/Conseil de la Première Nation des Innus Essipit)

Afin de continuer d'exercer ses responsabilités sur les terres et les eaux du Nitassinan, et prenant acte du nouveau Cadre mondial pour la biodiversité, le Conseil de bande a adopté une résolution affirmant sa volonté de mettre en œuvre les cibles pertinentes sur son Nitassinan, notamment en termes de protection des milieux naturels et de restauration. « Il y a bientôt un an, nous participions à la COP15 à Montréal, contribuant à mettre en lumière le rôle prépondérant des Nations autochtones dans la sauvegarde de la biodiversité. Aujourd'hui, nous passons à l'action pour atteindre 30 % de protection sur notre Nitassinan » affirme Martin Dufour, chef du CPNIE.

Essipiunnu-meshkanau : un réseau de conservation sur le Nitassinan

La protection et la mise en valeur du territoire et des espèces vivantes font partie du mode de vie et de l'identité des Essipiunnuat depuis des temps immémoriaux. Alors que les pressions de développement sur le Nitassinan s'accentuent, le CPNIE entend ajouter des noyaux de conservation bien reliés entre eux, afin d'avoir des habitats qui répondent aux besoins des différentes espèces ainsi qu'aux besoins des Essipiunnuat, qu'ils soient alimentaires, de subsistance ou culturels.

« Essipiunnu-meshkanau signifie le chemin, la voie, des Innus d'Essipit et démontre notre engagement et nos aspirations envers notre territoire. Avec ce projet, nous voulons protéger et relier les secteurs d'importance pour notre communauté, pour les espèces comme le caribou et pour la biodiversité en général. Nous visons la mise en place d'un véritable réseau de conservation sur notre Nitassinan » explique M. Michael Ross, directeur Développement et Territoire au sein de la Première Nation des Innus Essipit.

Une réelle collaboration souhaitée

« Les peuples autochtones ont une connaissance et une compréhension approfondies de la gestion des terres et sont des partenaires clés dans nos efforts pour freiner et inverser la perte de biodiversité au Canada.

Avec un appui financier de 1 M$, le gouvernement du Canada soutient le Conseil de la Première Nation des Innus Essipit pour l'établissement d'un réseau d'aires protégées connectées sur le Nitassinan. Ce n'est qu'en reconnaissant le leadership et les savoirs autochtones que nous pourrons atteindre notre objectif de conserver 30 p. 100 des terres et des eaux intérieures d'ici 2030 » mentionne L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique.

Le CPNIE prévoit déposer sa proposition au ministère de l'Environnement du Québec à l'hiver 2024 et souhaite la mise en réserve des secteurs identifiés d'ici 2025.

Pour y parvenir, le CPNIE s'attend à ce que le MELCCFP et le gouvernement du Québec mettent enfin en place un processus ouvert, transparent et collaboratif qui permettra de travailler tous ensemble à la mise en œuvre du Cadre mondial pour la biodiversité, incluant la participation pleine et entière des peuples autochtones ainsi que le respect de nos droits et de nos cultures.

Le projet Essipiunnu-meshkanau reçoit le soutien financier d'Environnement et Changement climatique Canada et est appuyé par plusieurs partenaires, dont la Société pour la nature et les parcs (SNAP Québec).

SOURCE Conseil de la Première Nation des Innus Essipit

Renseignements: Conseil de la Première Nation des Innus Essipit, M. Charles-Antoine Boulianne, agent aux communications affaires publiques et rédaction, 418 233-2509, poste 460, [email protected]