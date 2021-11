Appel à l'action urgente pour mitiger l'explosion des cas de démence prévue d'ici 2033

MONTRÉAL, le 29 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Espoir pour la démence a lancé une pétition demandant au gouvernement fédéral de faire de la prévention de la démence une priorité nationale en matière de santé. La pétition incite le gouvernement à travailler avec les gouvernements provinciaux pour encourager l'adoption de stratégies de prévention et de prestations de services, tout en assurant la formation du personnel médical pour dépister les symptômes et mieux gérer les diagnostics de démence.

« La tendance actuelle à la hausse du nombre de personnes atteintes de démence emprunte une trajectoire insoutenable » a expliqué Parsa Famili, président, Espoir pour la démence. « Nous applaudissons la Stratégie nationale sur la démence qui priorise les thérapies post-diagnostic, mais la prévention devrait devenir une priorité avant que le système de soins de santé, les ressources et les proches aidants soient submergés. »

L'organisme à but non-lucratif vient de publier un livre blanc qui présente un cadre stratégique pour modifier les prévisions sur le tsunami de la démence puisque d'ici 2033, le nombre de cas au Canada devrait atteindre presqu'un million. D'ici 2031, le coût des soins aux personnes atteintes de démence devrait atteindre 16,6 milliards de dollars et les dépenses directes des proches aidants devrait atteindre presque 2,4 milliards de dollars.

« Nous recommandons le déploiement de trois initiatives essentielles pour infléchir la courbe : l'éducation du public sur les facteurs modifiables, incluant le dépistage régulier; un test national standardisé d'évaluation cognitive; et un fonds public / privé dédié à la recherche prometteuse et les essais cliniques, » a dit Camille Isaacs Morell, vice-présidente, Espoir pour la démence. « Pour assurer que nos recommandations soient entendues, nous invitons tous les canadiens à signer la pétition en ligne. »

La pétition e-3698 sera ouverte jusqu'au 25 mars 2022. Madame Emmanuella Lambropoulos, députée fédérale, St-Laurent, la circonscription dans laquelle Espoir pour la démence est située, sera invitée à soumettre la pétition à la Chambre des communes.

Le livre blanc d'Espoir pour la démence, intitulé Modifier les prévisions sur le tsunami de la démence - Un cadre pour la prévention, le ralentissement et l'inversion des symptômes est disponible en ligne au www.hopefordementia.org

À propos d'Espoir pour la démence

Espoir pour la démence est une organisation charitable à but non lucratif (numéro de charité 815949763 RR001). Sa mission consiste à soutenir la prévention, ainsi que les diagnostics durant les premiers stades de la démence et des autres troubles neurocognitifs. Espoir pour la démence aspire à devenir un défenseur de premier plan et un catalyseur dans la prévention et l'inversion de la démence. Afin de réaliser sa mission, Espoir pour la démence réalise la collecte de fonds permettant d'assurer des services et des investissements pour des projets de recherche prometteurs et des essais cliniques pour inverser les symptômes des personnes atteintes de démence.

Espoir pour la démence offre présentement trois services, soient : le programme d'Apprentissage intergénérationnel permettant aux personnes âgées et aux jeunes d'apprendre mutuellement les uns des autres et de réduire l'isolement qui est le lot des aînés; le programme Alimentation saine, Cerveau sain avec la distribution de paniers de nourriture aux familles à faible revenu et aux aînés; le programme Connectez-vous simplement et les dons de tablettes électroniques permettant aux personnes âgées de conserver un lien sécuritaire avec leurs proches par internet.

www.espoirpourlademence.org

