Espèces exotiques envahissantes - Québec fait de la lutte contre les espèces exotiques envahissantes animales une priorité

QUÉBEC, le 1er juin 2021 /CNW Telbec/ - Dans un contexte où les espèces exotiques envahissantes (EEE) sont une menace grandissante pour la santé des écosystèmes et la prospérité économique du Québec, le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Pierre Dufour, dévoile aujourd'hui le Plan de lutte contre les espèces exotiques envahissantes animales au Québec. Ce plan constitue la première stratégie de lutte contre les EEE appliquée aux animaux sauvages et aux phytoravageurs forestiers pour le territoire québécois.

Les EEE sont des plantes, des animaux ou des microorganismes qui ont été introduits hors de leur aire de répartition naturelle et dont la propagation constitue une menace pour l'environnement, l'économie et la société. Une fois introduites, elles peuvent dégrader des habitats, nuire aux espèces et détruire des milieux naturels bénéfiques aux humains. Leur présence entraîne aussi des conséquences économiques et sociales en causant des dommages à la production agricole et sylvicole, à l'industrie de la pêche, à la navigation de plaisance et à l'activité touristique. Certaines espèces peuvent même transmettre des maladies et des parasites, ou être une menace pour la santé humaine.

Le plan de lutte présente les enjeux et les objectifs fixés par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, en collaboration avec les différents intervenants concernés, et répond à un besoin accru dans un contexte de changements climatiques. Comme ailleurs dans le monde, la lutte québécoise contre les différentes EEE comporte des mesures qui s'articulent autour de trois grands axes d'intervention réputés efficaces, soit :

la prévention, qui vise à éviter l'introduction et la propagation des EEE dans une région donnée;

la surveillance, qui vise à détecter l'arrivée de nouvelles EEE et à suivre l'évolution des espèces déjà établies et leurs effets;

et le contrôle, qui vise à éradiquer les EEE d'un territoire, lorsque c'est possible, ou à les contrôler afin d'atténuer leurs effets négatifs.

Le plan regroupe également diverses mesures réalisées depuis 2016 en matière de prévention, de surveillance et de contrôle des EEE terrestres et aquatiques. Parmi les mesures déjà entreprises, on trouve notamment :

l'augmentation du nombre d'inspections de lieux de garde en captivité de sangliers et de cervidés exotiques et le renforcement de la réglementation encadrant la garde de ces animaux;

la participation citoyenne au signalement de sangliers ou de cervidés exotiques observés en milieu naturel;

la surveillance d'insectes et de champignons exotiques envahissants en milieux forestiers;

le déploiement du Programme québécois de lutte contre les carpes asiatiques et autres espèces exotiques envahissantes aquatiques dont découlent plusieurs mesures de surveillance et des activités de sensibilisation de la population.

Citation :

« Grâce à ce premier plan de lutte concertée contre les espèces exotiques envahissantes animales, le Québec est proactif et se dote des meilleurs outils pour répondre aux enjeux émergents qui touchent nos écosystèmes et notre biodiversité. Il en va d'une responsabilité collective, car chaque citoyen peut contribuer à prévenir l'introduction d'espèces exotiques envahissantes. Ainsi, c'est ensemble que nous pourrons maintenir l'équilibre naturel de nos milieux. Le plan permettra de mobiliser tous les intervenants clés pour la protection de notre patrimoine faunique et de notre santé, au profit des générations actuelles et futures. »

M. Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

Liens connexes :

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mffp.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :

https://www.facebook.com/ForetsFauneParcs

https://twitter.com/MFFP_Quebec

Source :

Michel Vincent

Directeur des communications et attaché de presse

Cabinet du ministre des Forêts,

de la Faune et des Parcs et ministre responsable

de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la

région du Nord-du-Québec

Tél. : 514 231-2251

Information :

Relations médias

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

[email protected]

Tél. : 418 521-3875

SOURCE Cabinet du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs

Liens connexes

https://mffp.gouv.qc.ca/