Espèce aquatique envahissante - Le cladocère épineux est détecté dans la rivière des Outaouais

Espèce nuisible Les espèces exotiques envahissantes peuvent avoir des impacts irréversibles sur les écosystèmes, la biodiversité et certaines activités socioéconomiques importantes, telles que la pêche sportive et le tourisme. Le cladocère épineux entre en compétition directe avec les espèces du zooplancton indigène en modifiant la chaîne alimentaire, ce qui peut avoir des effets négatifs majeurs, notamment sur plusieurs espèces de poissons pêchés ainsi que sur les espèces dont ils se nourrissent.

Propagation probable vers l'aval de la rivière des Outaouais

Selon les spécialistes du MFFP, il est probable que le cladocère épineux se soit dispersé davantage vers l'aval de la rivière des Outaouais au-delà de la municipalité de Rapides-des-Joachims. La rivière des Outaouais est le principal tributaire du fleuve Saint-Laurent et elle représente le plan d'eau le plus fréquenté pour la pêche sportive en Outaouais, notamment pour la pêche au doré jaune, à l'achigan, à la perchaude, au brochet et au maskinongé.

Lavage des embarcations et du matériel : une collaboration essentielle

Le Ministère tient donc à rappeler aux pêcheurs sportifs et aux utilisateurs de tout type de véhicules nautiques l'importance de bien nettoyer leur embarcation et leur équipement lorsqu'ils se rendent dans différents plans d'eau.

Puisque les cladocères épineux et leurs œufs peuvent se fixer aux véhicules nautiques et survivre pendant une longue période, ils peuvent facilement être transportés dans de nouveaux plans d'eau par l'entremise de bateaux, de kayaks ou d'autres types d'embarcation ou d'équipement mal nettoyés, y compris le matériel de pêche. Des mesures simples et efficaces sont expliquées sur le site du Ministère à l'adresse

https://mffp.gouv.qc.ca/la-faune/especes/envahissantes/methodes-prevention/.

Surveillance de la rivière des Outaouais

Préoccupé par le risque de propagation du cladocère épineux, le MFFP assure une surveillance sur la rivière des Outaouais afin de détecter sa présence ainsi que celle d'autres espèces aquatiques envahissantes.

De l'information a entre autres été transmise aux zones d'exploitation contrôlées (zecs) de la région, aux municipalités et aux organismes de bassins versants de l'Outaouais et à la Fédération des chasseurs et pêcheurs de l'Outaouais pour les informer des risques de propagation du cladocère épineux et de l'importance de sensibiliser les pêcheurs et plaisanciers à bien nettoyer leurs embarcations.

Informations supplémentaires

Pour obtenir plus de renseignements sur les espèces exotiques envahissantes (EEE), visitez le https://mffp.gouv.qc.ca/la-faune/especes/envahissantes/.

Signaler les carpes asiatiques et les autres espèces aquatiques envahissantes

Pour signaler les carpes asiatiques et les autres espèces aquatiques envahissantes, contactez le Service à la clientèle du Ministère au 1 877 346-6763, ou par courriel à l'adresse [email protected].

Photos cladocère épineux

Voir pièces jointes au communiqué - Crédits photos Englobe et Jeff Gunderson

Relations médias

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

[email protected]



Tél. : 418 521-3875

SOURCE Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

https://mffp.gouv.qc.ca/