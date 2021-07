Espèce aquatique envahissante - La tanche est détectée dans la rivière des Outaouais

Reconnue pour sa tolérance à des concentrations faibles en oxygène et pouvant vivre dans des habitats variés, la tanche est un poisson d'eau douce qui pourrait avoir un impact négatif sur certaines populations animales telles que les écrevisses, les escargots, les moules et les insectes qui habitent les zones littorales peu profondes avec beaucoup de végétation. Elle peut également entrer en compétition avec les autres espèces comme les chevaliers qui, comme elle, se nourrissent d'invertébrés. Avec ses eaux calmes et ses littoraux peu profonds et riches en végétation, la rivière des Outaouais est un habitat propice à la tanche.

Historique des observations

En 2018, une tanche a été capturée dans la baie des Atocas, près de la rive ontarienne de la rivière des Outaouais. Puis, en 2020, l'ADN de la tanche a été détecté par le MFFP dans l'eau de la rivière des Outaouais, près de Grenville ainsi qu'en aval du barrage Carillon. À ce jour, bien que le barrage Carillon soit un obstacle à la dispersion des poissons vers la rivière des Outaouais, il n'est pas totalement infranchissable puisque les poissons peuvent passer par l'écluse. Il y a donc possibilité qu'ils utilisent cette voie pour se disperser vers l'amont.

Au printemps 2021, une tanche a été capturée dans un tributaire de la rivière des Outaouais près de Casselman en Ontario. Le spécimen a été récupéré par les spécialistes du MFFP et des prélèvements ont été faits dans le but d'obtenir des informations telles que l'âge, le sexe et la provenance potentielle du poisson.

Surveillance de la rivière des Outaouais

Depuis 2019, en collaboration avec le ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l'Ontario, le MFFP effectue une surveillance sur la rivière des Outaouais afin de détecter la présence de la tanche et d'autres espèces aquatiques envahissantes. Les techniques d'échantillonnage utilisées sont, entre autres, la pose et la levée de filets, l'utilisation d'un bateau à l'électricité et la collecte d'ADN présente dans l'eau. L'opération de surveillance de l'équipe du MFFP se poursuit cet été.

Collaboration des pêcheurs

La collaboration des pêcheurs de la rivière des Outaouais est sollicitée afin de signaler au MFFP toute observation de tanche pour ainsi mieux documenter la présence de cette espèce envahissante en Outaouais. Ceux et celles qui en trouveront parmi leurs prises sont invités à ne pas les remettre à l'eau, mais plutôt à les conserver au congélateur, dans un sac hermétique individuel, à noter la date et la localisation GPS de la prise et à communiquer avec le MFFP au [email protected]. Un spécialiste du MFFP communiquera ensuite avec les pêcheurs afin de convenir d'une méthode sécuritaire pour que les échantillons soient transmis au MFFP pour analyse.

On trouvera un rappel des gestes simples à poser pour participer à la lutte contre les espèces exotiques envahissantes dans la page Web sur les bonnes pratiques à adopter en milieu aquatique lors des activités de pêche et de loisir.

Signaler les carpes asiatiques et les autres espèces aquatiques envahissantes

Pour signaler les carpes asiatiques et les autres espèces aquatiques envahissantes, contactez le Service à la clientèle du Ministère au 1 877 346-6763, ou par courriel à l'adresse [email protected].

