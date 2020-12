Espé Réno Urbaine remporte le prix de Rénovateur de l'année 2020 des Prix Domus

MONTRÉAL, le 15 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Espé Réno Urbaine s'est vue décernée le prix Domus de Rénovateur de l'année à l'occasion du 37e édition du Gala des Prix Domus présenté par l'APCHQ.

L'entreprise a également remporté le Prix Domus du meilleur projet dans la catégorie Rénovation résidentielle de 150 000 $ à 350 000 $. Il s'agissait de la rénovation complète d'une résidence unifamiliale dans l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

Espé est l'entreprise de rénovation qui a obtenu le plus de nominations et de lauréats au concours Domus dans la dernière décennie.

« Nous sommes très fiers de recevoir cet honneur pour la troisième fois en quatre ans » indique Éric Sansoucy, associé-fondateur et vice-président communications. « Ce type de réalisation ne saurait se faire sans la confiance de nos merveilleux clients et le travail passionné de notre formidable équipe ».

Chaque année, les designers et les experts en construction d'Espé conçoivent et réalisent une quarantaine de projets de rénovation. L'entreprise s'est spécialisée dans les vieilles maisons. Au-delà de la modernisation de la cuisine, des salles de bain ou du sous-sol, pour répondre aux besoins changeants des propriétaires, la plupart des projets impliquent des travaux majeurs à l'enveloppe du bâtiment, à la structure et aux systèmes mécaniques pour répondre aux normes actuelles.

« On transforme chaque demeure qui nous est confiée en un chez-soi confortable, sain et ergonomique en harmonie avec le style de vie de ses propriétaires. » ajoute Éric Sansoucy.

Espé dispose de son propre studio de design d'intérieur pour offrir aux propriétaires un service clé en main de design-construction. L'intégration du design et de la réalisation crée une obligation de résultat pour l'entrepreneur. Cette approche se traduit par une tranquillité d'esprit et un contrôle accru du budget pour les clients. « La satisfaction de nos clients et la visibilité qu'ont obtenue nos projets dans les médias et les concours ont fait en sorte d'établir notre marque au rang des plus fiables et appréciées de l'industrie. » mentionne Valérie Perreault, présidente de l'entreprise.

À propos d'Espé Réno Urbaine

Fondée en 2002, Espé Réno Urbaine offre des services complets de design d'intérieur et entrepreneur général spécialisé en rénovation résidentielle. L'équipe de professionnels chevronnés d'Espé transforme les maisons montréalaises en un chez-soi confortable, sain et ergonomique, en harmonie avec le style de vie de ses occupants. L'entreprise est certifiée Platine APCHQ et ÉcoHabitations.

À propos des Prix Domus

Chaque année, l'APCHQ, région du Montréal métropolitain, présente les Prix Domus qui visent à récompenser, valoriser et reconnaître les professionnels de l'industrie et leurs projets. Les Prix Domus sont un gage d'excellence en construction. C'est une référence de confiance pour les propriétaires qui souhaitent rénover ou acheter une propriété.

