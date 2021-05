Espace pour la vie joint la Coalition mondiale - #UnispourlaBiodiversité

MONTRÉAL, le 20 mai 2021 /CNW Telbec/ - Espace pour la vie poursuit son mandat de protection de la biodiversité en se joignant à la Coalition mondiale #UnispourlaBiodiversité. C'est officiellement la première institution du Canada à prendre part à la Coalition et elle espère amorcer un vaste mouvement d'adhésion.

La Coalition mondiale #UnispourlaBiodiversité a été lancée le 3 mars 2020 à Monaco par le Commissaire européen à l'environnement, M. Virginijus Sinkevicius. Tous les jardins botaniques, musées, zoos, aquariums, centres de recherche, universités et parcs naturels sont invités à joindre leurs forces pour informer et sensibiliser les citoyen.ne.s du monde sur les enjeux environnementaux et les inciter à agir pour la biodiversité.

À la veille de la Journée mondiale de la biodiversité ce 22 mai, Espace pour la vie ajoute sa voix pour la nature à celles de plus de 250 institutions de 49 pays et 40 organisations.

Des objectifs de taille

À l'heure où un million d'espèces sont à risque d'extinction, la Coalition vise d'une part à renforcer la prise de conscience mondiale sur l'urgence d'agir. D'autre part, elle a pour objectif de renforcer l'appel aux leaders mondiaux afin qu'un nouveau plan global soit adopté pour protéger et restaurer la nature lors de la quinzième réunion de la Conférence des Parties (CoP 15) de la Convention sur la diversité biologique, qui devrait se tenir en Chine l'automne prochain. Après le sommet, la Coalition se concentrera sur des actions coordonnées ayant un impact tangible et visant à infléchir la courbe de la perte de biodiversité.

Des écosystèmes sensibles aux perturbations

La biodiversité et tous les écosystèmes de la planète sont aujourd'hui menacés par l'activité humaine : ce sont des milieux fragiles et sensibles aux perturbations. La disparition d'un seul habitat ou d'une seule espèce peut bouleverser tout un écosystème.

Par exemple, les insectes sont essentiels à la chaîne alimentaire, à la pollinisation, à la décomposition des matières, etc. Depuis l'an 2000, des études indiquent que certaines espèces d'insectes sont en déclin. Par exemple, le bourdon à taches rousses et la coccinelle à 9 points, des espèces communes il y a 40 ans, sont dorénavant des espèces en voie de disparition au Canada. Il en va de même pour plusieurs espèces d'hirondelles, qui sont en danger, car insectivores. Les causes qui mènent à ces extinctions sont complexes et multifactorielles. L'équilibre des populations d'insectes est particulièrement affecté par l'utilisation d'insecticides et d'herbicides et par l'agriculture de type monoculture.

De la parole aux gestes

En plus d'informer la population, Espace pour la vie a mis en place des programmes qui permettent à toutes et à tous de poser des gestes concrets. Ce sont des actions qui contribuent de façon tangible aux objectifs ambitieux de la Coalition.

Mon jardin Espace pour la vie : végétaliser un balcon, une terrasse, un mur, créer un jardin ou un potager sont autant de moyens de se rapprocher de la nature. C'est aussi l'occasion de poser un geste concret pour préserver la biodiversité et favoriser une foule de pollinisateurs.

Mission monarque : ce programme de science participative documente le succès reproducteur du monarque. Il s'inscrit dans un effort international de recherche et d'éducation ayant pour objectif la sauvegarde des populations migratoires de cette espèce menacée.

Le Laboratoire des possibles : cette initiative permet de concevoir, de prototyper et de créer des projets en faisant appel à l'intelligence collective. Son but : résoudre, ensemble, des enjeux reliés à la biodiversité et aux changements climatiques. En fait, l'intention de ce laboratoire est de faire émerger un nouvel état d'esprit qui place l'humain au cœur des solutions qui en découleront.

Espace pour la vie appelle toutes les institutions du Canada et tous ses partenaires à joindre la Coalition mondiale « Unis pour la Biodiversité » sur :

https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/coalition/index_en.htm

Apprenez-en plus sur l'importance de la biodiversité, la Coalition et la CoP 15 sur les réseaux sociaux en suivant les mots-clics #UnispourlaBiodiversité #UnitedforBiodiversity et #CoP15.

À propos

Espace pour la vie regroupe le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan. Ces cinq institutions prestigieuses de la Ville de Montréal forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ensemble, elles amorcent un mouvement audacieux, créatif et urbain, où se repense le lien entre l'humain et la nature, et où se cultive une nouvelle façon de vivre.

