Espace pour la vie ferme ses musées au public pour 28 jours à compter du jeudi 1er octobre

MONTRÉAL, le 30 sept. 2020 /CNW Telbec/ - À la suite du rehaussement du niveau d'alerte au rouge pour la grande région de Montréal par le gouvernement du Québec, Espace pour la vie se voit dans l'obligation de fermer le Biodôme, le Jardin botanique (incluant les jardins extérieurs) et le Planétarium Rio Tinto Alcan, du 1er au 28 octobre inclusivement.

Les détenteurs de billets seront remboursés

D'ici la fin du mois d'octobre, Espace pour la vie procédera automatiquement au remboursement de toutes les personnes qui ont acheté des billets pour ses musées durant la période visée par cette fermeture.

Une durée de 28 jours, pour le moment

Actuellement, cette fermeture est prévue pour une période de 28 jours. La situation sera évaluée selon l'évolution de la pandémie par le gouvernement du Québec et la Direction nationale de santé publique. À l'issue des 28 jours, de nouvelles directives seront émises. Espace pour la vie informera le public de l'évolution de la situation par l'entremise des réseaux sociaux et de son site Web.

Cette mesure n'a pas d'incidence sur l'Insectarium actuellement fermé pour travaux et dont la réouverture est prévue en 2021.

Des contenus virtuels pour continuer de se rapprocher de la nature

Pendant cette pause forcée, les musées d'Espace pour la vie poursuivent leur mission grâce à leurs plateformes numériques (Web, réseaux sociaux, infolettres, etc.) très riches en contenu éducatif et divertissant. On peut notamment visiter Origines , l'exposition virtuelle du Planétarium Rio Tinto Alcan, consulter les Carnets horticoles et botaniques du Jardin botanique ou encore trouver des activités à faire avec les jeunes en lien avec la nature.

Pour toute information supplémentaire, on peut contacter Espace pour la vie par courriel ou par téléphone, au 514 868-3000, du lundi au dimanche de 8 h 30 à 17 h.

Espace pour la vie regroupe sur un même site le Biodôme, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan. Ces quatre institutions prestigieuses de la Ville de Montréal forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ensemble, elles amorcent un mouvement audacieux, créatif et urbain, où se repense le lien entre l'humain et la nature, et où se cultive une nouvelle façon de vivre.

SOURCE Espace pour la vie

Renseignements: Marie-Joëlle Filion, Espace pour la vie, 514 868-4840, [email protected]|

Liens connexes

espacepourlavie.ca