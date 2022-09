L'entreprise poursuit sa lancée pour devenir la principale solution de commerce électronique en Amérique du Nord pour le mobilier résidentiel et commercial.

SHERBROOKE, QC, le 12 sept. 2022 /CNW/ - eSolutions Ameublement est heureuse d'annoncer la nomination de M. Luc Mongeau comme président et CEO à compter d'aujourd'hui. M. Mongeau succède à M. Mike Evans, président et CEO, qui prendra sa retraite le 30 septembre prochain, après 24 ans de service au sein de l'entreprise.

Le départ à la retraite de Mike Evans est en phase avec les changements prévus il y a plus de deux ans, lors de la fusion de Bestar et de Bush Industries en vue de créer eSolutions Ameublement.

« C'est un moment très excitant pour moi. Je me réjouis de ce prochain chapitre de ma vie, qui me permettra de passer plus de temps avec ma famille et de me consacrer à d'autres champs d'intérêt. Je souhaite la bienvenue à M. Mongeau dans l'équipe et je suis convaincu que l'entreprise sera entre de bonnes mains avec un dirigeant de son calibre », a déclaré M. Evans.

La nomination de Luc Mongeau à eSolutions Ameublement est une étape importante dans la réalisation de la vision de l'entreprise, qui est de devenir la principale solution de commerce électronique en Amérique du Nord pour le mobilier résidentiel et commercial. Il jouera un rôle déterminant pour s'assurer que l'entreprise continue d'être innovante, compétitive et en pleine croissance.

« J'ai hâte de travailler avec nos équipes pour renforcer la présence d'eSolutions Ameublement sur les marchés existants, saisir de nouvelles occasions d'affaires et, surtout, créer un environnement de travail où nos employés chevronnés pourront exploiter leur plein potentiel de façon significative », dit M. Mongeau.

Avant de rejoindre eSolutions Ameublement, Luc Mongeau était président de Mars Petcare North America, où il a passé 14 ans de sa carrière, et plus récemment, le président de Weston Foods.

« Je suis ravi de soutenir Mike Evans dans sa décision de prendre sa retraite, et je tiens à le remercier pour les services qu'il a rendus au fil des ans, dirigeant l'entreprise à travers une pandémie sans précédent », a déclaré Frédérick Perrault, président du conseil d'administration d'eSolutions Ameublement. « L'arrivée de Luc Mongeau sera un accélérateur d'expansion, et ses compétences en marketing, en ventes et en chaîne d'approvisionnement seront essentielles à notre prochaine phase de croissance. »

À propos d'eSolutions Ameublement

Fondée en 2021 et basée à Sherbrooke, eSolutions Ameublement transforme l'industrie du meuble avec des solutions de commerce électronique d'avant-garde pour les particuliers comme pour les entreprises. La compagnie compte cinq marques de produits : Bestar, Bush Furniture, Bush Business Furniture (BBF), kathy ireland® Home by Bush Furniture et Bush Business Furniture Office by kathy ireland®. Pour plus d'information, visitez esolutionsfurniture.com

À propos de Novacap

Fondée en 1981, Novacap est un chef de file nord-américain dans le domaine du placement privé, avec plus de 8 milliards $ d'actifs sous gestion, qui a investi dans plus de 100 sociétés et réalisé plus de 150 acquisitions subséquentes. Appliquant son approche sectorielle depuis 2007 dans les secteurs des TMT, Industries, des Services Financiers et en Infrastructure digitale, l'expertise opérationnelle approfondie de Novacap dans ces domaines peut accélérer la croissance des sociétés et créer de la valeur à long terme. Comptant sur des équipes d'investissement et d'opérations expérimentées et spécialisées ainsi que sur des ressources financières considérables, Novacap possède les ressources et les connaissances requises afin de bâtir des entreprises de classe mondiale. Novacap a des bureaux à Brossard, au Québec ainsi qu'à Toronto, en Ontario. Pour plus de renseignements, visitez novacap.ca

Renseignements: Martine Cormier, Directrice, Communications corporatives, eSolutions Ameublement, C : [email protected], C : +1 819 238-5390; Yasmine Sardouk, Directrice, Communication Marketing, Novacap, T : +1 450 651-5000