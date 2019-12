ESKA utilisera des bouteilles en plastique recyclé à 100 % en 2020

ST-MATHIEU-D'HARRICANA, QC, le 11 déc. 2019 /CNW Telbec/ - La compagnie d'eau de source naturelle ESKA a annoncé qu'elle utilisera des bouteilles en plastique recyclé à 100 % pour toute sa gamme de produits d'eau embouteillée non gazéifiée d'ici le 1er avril 2020. Cette décision souligne l'engagement de l'entreprise à soutenir l'économie circulaire au Canada et se fera en partenariat avec Plastrec, un fabricant québécois de plastique recyclé (rPET),

En tant qu'eau de source naturelle, la préservation et la protection de l'environnement sont des valeurs fondamentales pour ESKA. En tant que chef de file et membre des communautés québécoises et canadiennes, ESKA cherche à utiliser les ressources naturelles plus efficacement et à soutenir un avenir durable. L'utilisation de plastique recyclé à 100 % donne une nouvelle vie au plastique usagé, élimine la fabrication de plastique vierge et renforce l'importance de créer un système de recyclage et de réutilisation en boucle fermée. Toutes les nouvelles bouteilles en rPET d'ESKA proviennent de la collecte sélective du Québec et d'autres systèmes de recyclage municipaux, et sont, elles-mêmes, 100 % recyclables.

« Notre eau de source naturelle est unique et nos consommateurs adorent le fait qu'elle soit pure et non traitée. Nous nous sommes engagés à l'amélioration de nos emballages en utilisant une bouteille en plastique recyclé à 100 % », a déclaré Michel McArthur, chef des Opérations, ESKA Inc. « Le recyclage a évolué au fil des années, de la seconde vie donnée aux matériaux d'emballage à la création d'une économie circulaire où les matériaux sont réutilisés en continu. Nous croyons fermement à une économie circulaire au Québec et au Canada afin de pouvoir livrer notre produit avec la plus petite empreinte environnementale possible. Nous recherchions un partenaire local capable de fournir un rPET de très haute qualité pouvant être utilisé dans le domaine de l'alimentation. Plastrec est le partenaire idéal pour nous. »

Fondé en 1992, Plastrec est un fabricant nord-américain de premier plan qui a été le pionnier du développement du PET recyclé à partir de contenants post-consommation. Le procédé de pointe de Plastrec fournit du PET recyclé de qualité supérieure dans toutes les applications des produits.

À propos d'ESKA

La compagnie ESKA propose une eau 100 % québécoise qui provient de sources parfaitement protégées par leur environnement. Filtrée 100 % naturellement par la nature, l'eau ESKA se distingue par son goût exceptionnel et sa pureté. La marque ESKA est la propriété d'ESKA Inc., une compagnie canadienne privée dont les bureaux corporatifs se trouvent à Laval et l'usine se situe à Saint-Mathieu d'Harricana. ESKA Inc. emploie environ 130 employés au Québec et en Ontario. www.eskawater.com

SOURCE ESKA

Renseignements: Contact média : Michel McArthur, Téléphone: 819-727-9000 poste: 221, mmcarthur@eskawater.com