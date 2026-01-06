SINGAPOUR, le 6 janv. 2026 /CNW/ - Esco Aster, un CRDMO à cellules et dérivés verticalement intégré basé au JTC LaunchPad Singapore, a annoncé un soutien à la fabrication de CMC pour le programme d'exosomes ciblés HLA-G de Shine-On Biomedical. Shine-On Biomedical a parrainé Esco Aster en 2023 pour des services de BPFa, en commençant par un développement exosomique à haut rendement à l'aide de la plateforme de lignées cellulaires d'Esco Aster. Les rapports techniques sur l'élaboration de procédés, d'analyses et de formulations, le chargement exotique de médicaments, les essais techniques de BPF et les études de stabilité ont soutenu la demande d'IND de Shine-On. L'IND a été approuvée par la FDA des États-Unis au T1 2025.

En outre, Esco Aster fournit des services techniques pour les études exploratoires de faisabilité des charges exosomiques conformément aux instructions de Shine-On. Shine-On Biomedical est un innovateur émergent dans l'administration de médicaments à base d'exosomes.

Le produit exclusif de ShineOn, SOB100, un fournisseur de médicaments exosomiques ciblés par le HLA-G, a reçu l'approbation d'IND par la FDA des États-Unis et l'étude de Phase I en cours, ce qui en fait une plateforme exosomique ciblée potentielle par le HLA-G du développement de médicaments .

Déclaration de Hung-Che Chiang, directeur général de Shine-On Biomedical

« Des études précliniques ont montré des caractéristiques de biodistribution prometteuses qui favorisent une exploration plus poussée des charges utiles à base de petites molécules, d'acides nucléiques et de protéines ».

En parallèle, Esco Aster fournit des solutions d'entreprise MitosisMC pour soutenir l'évaluation future potentielle des flux de travail des BPFc à usage unique au China Medical University Hospital.

Cette collaboration renforce la position d'Esco Aster en tant que premier CRDMO entièrement développé à Singapour offrant un développement complet des exosomes cancéreux, de la création de lignées cellulaires à la fabrication de GMP grâce à son bioréacteur breveté, 3D Tide Motion™. Cette technologie réduit le coût des marchandises vendues en permettant de multiples récoltes de supports conditionnés par exécution. Esco Aster codéveloppe également des programmes de thérapie cellulaire autologue dans l'ASEAN, notamment une plateforme de réactivation des lymphocytes T ciblant la mutation NSCLC non G12C KRAS.

Esco Aster soutient les innovateurs de l'Asie-Pacifique grâce à la mise à l'échelle de la biofabrication, à l'accès aux marchés et à la commercialisation en Asie du Sud, dans l'ASEAN et en Océanie, une région évaluée à environ 10,5 billions de dollars américains du PIB et rassemblant environ 2,6 milliards de personnes. Soutenu par un réseau de centres médicaux et de cliniciens-scientifiques, Esco Aster facilite les études IIT et FIM, en particulier en Australie, où la R&D incite à réduire les coûts. La société fait progresser sa vision « Des biosolutions au service d'une santé mondiale », permettant un rendement élevé à faible coût des BPF pour renforcer la bioéconomie de Singapour et de l'Asie.

Personnes-ressources

Esco Aster Pte. Ltd.

[email protected]

Site Web : https://escoaster.com/

Shine-On Biomedical Co., Ltd.

[email protected]

Site Web : https://fr.shineon-bio.com/

© 2025 Esco Aster Pte. Ltd. et Shine-On Biomedical Co., Ltd. Tous droits réservés.

SOURCE Esco Aster

PERSONNE-RESSOURCE : TiamsonRobie, [email protected], 09359009611, 9359009611